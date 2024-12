7,5-jarig boereneschpad/klompenpad krijgt insectenhotel

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

Al 7,5 jaar is het Boereneschpad/Klompenpad rond Geesteren, Gelselaar en Noordijk een van de mooiste wandelroutes in de gemeente Berkelland. Vele toeristen en recreanten genieten van deze wandeling over zandpaden en (boeren)erven. Nog steeds is deze route erg populair. Op 9 december is aan het Boereneschpad een insectenhotel geopend ter bevordering van de biodiversiteit. Een mooi moment om stil te staan bij 7,5 jaar Klompenpad én 7,5 jaar onderhoud en beheer door een vaste groep betrokken vrijwilligers.

Boereneschpad: dwars door weilanden en over (boeren)erven langs de mooiste plekken van Geesteren, Gelselaar en Noordijk

Klompenpaden zijn een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het idee achter de Klompenpaden is dat wandelaars volop kunnen genieten van het landelijke buitengebied. Het Boereneschpad loopt dan ook niet over gebaande wandelpaden, maar juist dwars door weilanden, over boerenerven, velden en akkers. Vorig jaar is het Boereneschpad bovendien iets verlegd, waardoor je onderweg nog minder asfalt tegenkomt. Onderweg stap je door schilderachtige landschappen en beleef je het buitenleven optimaal.

Beheer en onderhoud

Voor de totstandkoming van het Boereneschpad is samengewerkt met 25 grondeigenaren, waaronder het waterschap, agrariërs en particulieren. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een vaste groep vrijwilligers. Voor het Boereneschpad zijn maar liefst drie onderhoudsploegen actief. Zij zorgen ervoor dat de paden en wegen goed begaanbaar blijven. De gemeente Berkelland levert jaarlijks een financiële bijdrage aan de kosten van dit onderhoud. Dankzij deze samenwerking kan iedereen blijven genieten van deze unieke wandeling.

Klompenpaden in Berkelland: wanneer ga jij op stap?

Naast het Boereneschpad zijn er in Berkelland nog twee Klompenpaden: het Bruilschepad in Ruurlo en het Reckense Markepad in Rekken. Het zijn stuk voor stuk prachtige wandelingen door het buitengebied. Wil je meer weten? Kijk op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland of op beleefberkelland.nl/Klompenpaden.

