Koninklijke- en Gemeentelijke Onderscheidingen uitgereikt

GROENLO / OOST GELRE – Vanavond 29 maart zijn tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de huidige raad twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan raadsleden die aftreden. Ook werd door burgemeester Annette Bronsvoort aan 10 aftredende raadsleden een Gemeentelijke Onderscheiding uitgereikt. De onderscheiding kregen zij voor hun werk als volksvertegenwoordiger. De twee raadsleden werden gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Carla Heming-Borgijink uit Groenlo stopt na ruim 12 jaar raadswerk verricht namens het CDA. Binnen haar fractie is zij constant volksvertegenwoordiger geweest met gezondheidzorg als haar specialiteit. Zij ontving naast de Koninklijke Onderscheiding ook een Gemeentelijke Onderscheiding.

Jerry van der Meulen uit Lichtenvoorde is in januari 2005, direct na de gemeentelijke herindeling, in de gemeenteraad gekomen namens D66. Lang heeft hij de eenmansfractie geleid. Naast de Koninklijke Onderscheiding ontving hij ook de Gemeentelijke Onderscheiding.



Raadsleden die een Gemeentelijke Onderscheiding hebben ontvangen:

Niek Bragt (CDA), 2014 tot heden

Theo Krabben (CDA), 2014 tot heden

Ruud Krabbenborg (CDA), periode 2018 tot heden

Ard Schenk (CDA), periode 2021 tot heden

Gerard Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen OG), periode 2014 tot heden

Fiona Algera-Dorenbos (VVD), periode 2018 tot heden

José Konings–Penterman (OOG), periode 2014 tot heden

Annelies Donderwinkel (PvdA), periode 2018 tot heden

Aftredende raadsleden die al een Gemeentelijke Onderscheiding ontvangen hebben:

Alfred Wopereis (VVD), 2010 tot heden

René Hoitink (OOG), 2018 tot heden



