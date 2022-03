LICHTENVOORDE – Het eerste kievitsei in Oost Gelre werd zondag 27 maart gevonden door Willy Ribbers (74). Het is een nestje met vier eieren dat gebouwd is in het gebied aan de Nieuwendijk, achter de Vlinderbrug net buiten Lichtenvoorde. Vandaag 29 maart werd het ei volgens traditie symbolisch aangeboden aan wethouder Karel Bonsen.

