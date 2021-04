Mantelzorgondersteuning VIT-hulp bij mantelzorg stopt

Deel dit bericht













OOST GELRE – VIT-hulp bij mantelzorg heeft aangegeven op 1 oktober haar werkzaamheden te beëindigen. VIT verzorgt voor de gemeente Oost Gelre de mantelzorgondersteuning. Mantelzorgers kunnen nog tot 1 oktober bij VIT terecht. De gemeente gaat in gesprek met VIT over de manier waarop de ondersteuning na 1 oktober vorm krijgt.

Wethouder Jos Hoenderboom: “We gaan de komende tijd in gesprek met VIT over de manier waarop de mantelzorgondersteuning ná 1 oktober vorm gaat krijgen. We vinden het belangrijk dat die overgang zo soepel mogelijk verloopt. Als hier meer over bekend is, communiceren wij hierover. Tot die tijd gaat de mantelzorgondersteuning gewoon door op de huidige manier en kunt u bij VIT terecht.”

Contact met VIT

Heeft u vragen over de mantelzorgondersteuning, neem dan contact op met VIT via (0544) 82 00 00 of info@vithulpbijmantelzorg.nl.

