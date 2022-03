Marveld Recreatie biedt noodopvangplekken voor vluchtelingen in Oost Gelre

GROENLO – Door de oorlog in Oekraïne is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Gemeenten in Nederland bieden plekken aan voor noodopvang. In de zoektocht van de gemeente naar noodopvang, heeft Marveld Recreatie direct ongeveer 40 tijdelijke opvangplekken aangeboden.

Een aantal huisjes is de komende weken vrij voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Hiermee wordt een rustige, veilige plek geboden voor de eerste opvang. De gemeente bereidt samen met Marveld Recreatie het opvangen van de vluchtelingen zorgvuldig voor.

Vluchtelingen krijgen via een centraal punt binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een plek toegewezen voor de korte termijn.

Voor de middellange en lange termijn is de gemeente bezig om andere opvangplekken te bepalen en in te richten. Zodra daar meer over bekend is, zal dat onder andere op de website oostgelre.nl bekend worden gemaakt.

