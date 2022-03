SKB helpt Oekraïne met medische hulpmiddelen

WINTERSWIJK – Ziekenhuizen in Oekraïne hebben grote tekorten aan hulpmiddelen en medicijnen. Om hen bij te staan is de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) een actie gestart. Zij zamelen medische hulpmiddelen en medicijnen in en vervoeren deze naar de ziekenhuizen in Oekraïne. Eén van de initiatiefnemers is bestuurder Inge de Wit van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Ook het SKB heeft spullen ingezameld om ziekenhuizen in Oekraïne te helpen.

De afgelopen dagen verzamelde het SKB spullen voor de ziekenhuizen in Oekraïne. Het ziekenhuis in de Oekraïense stad Lviv heeft een lijst gemaakt met medicijnen en medische hulpmiddelen waar ziekenhuizen grote behoefte aan hebben. Vanuit het SKB gaan bijvoorbeeld medische materialen zoals verbandmaterialen, hechtmaterialen, handschoenen, infuussystemen, spuiten en katheters naar Oekraïne. Inkoper Jasper te Mebel: “het gaat deels om materialen die wij zelf niet meer gebruiken maar die nog wel in ons magazijn liggen. Het is fijn dat we hier nu een goede bestemming voor hebben. Van producten die wij zelf ook gebruiken hebben we gekeken wat we kunnen missen. Daarnaast is er een gulle leverancier van OK-producten geweest die gedoneerd heeft.” Naast medische materialen is er ook behoefte aan zaken als schoonmaakmiddelen, toiletpapier en batterijen.

‘Geweldig dat we ook kunnen helpen’

Initiatiefnemers van de actie zijn Boris Kanen, internist-endocrinoloog in het Zaans Medisch Centrum en Inge de Wit, bestuurslid SAZ en bestuurder van het SKB. Zij staan in direct contact met het Oekraïense ziekenhuis in Lviv en weten daarom wat er dagelijks nodig is. Inge de Wit: “Wat er nu gebeurt in Oekraïne gaat ons enorm aan het hart. Ook de mensen daar moeten de medische hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat is nu meer dan ooit nodig. Het is geweldig dat we ons als gezamenlijke ziekenhuizen hiervoor inzetten en dat we vanuit het SKB ook kunnen helpen.”

Hulp bij transport

Vandaag vertrekt het Winterswijkse transportbedrijf DSDF naar het centrale opslagpunt in Nederland. Zij leveren daar in totaal elf pallets met medische hulpmiddelen vanuit het SKB, waarvan er twee afkomstig zijn van Medisch Spectrum Twente uit Enschede. DFDS vervoert de pallets kosteloos naar het opslagpunt in Zwijndrecht. Vanuit daar vertrekt aanstaande vrijdag het transport dat alle spullen levert aan het ziekenhuis in Lviv.

