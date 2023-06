Stichting Burenplicht presenteert Roomse Herrie LIVE III

OOST GELRE – Er wordt nog steeds over nagepraat, de grote popreünies Roomse Herrie LIVE in 2008 en 2013 die Stichting Burenplicht organiseerde naar aanleiding van het popboek dat dezelfde stichting uitgaf met hierin in kaart gebracht de geschiedenis van de popmuziek in de gemeente Oost Gelre. Bij het verschijnen van het popboek in 2008 nog ‘gemeente Lichtenvoorde-Groenlo’ geheten. Twee keer kwamen ruim 2000 gelijkgestemden op het muziekfeest in City Lido in Groenlo af. In 2000 organiseerde Stichting Burenplicht ook al het 3 dagen durende ‘grote burenfeest’ op de Maliebaan in Groenlo met ondermeer ‘Vredesbal’ en ‘Buurtcafé’, met hierin ook centraal muziek en bands uit eigen contreien.

25 Jaar Stichting Burenplicht

In het jaar dat Stichting Burenplicht 25 jaar bestaat zal op zondag 3 maart 2024 Roomse Herrie LIVE III plaatsvinden in City Lido Groenlo. Dezelfde mannen die vanaf 1999 al deel uitmaken van de stichting tekenen ook nu voor de organisatie; Jan Doppen, Emiel Lichtenberg, Walter Nienhuis, Roel Stoltenborg, Jos Holweg (Lichtenvoorde), Sander Esselink, Willem te Molder, Henri Walterbos (Groenlo) en Jos Kolkman (Zieuwent). “We kregen allemaal wel eens de vraag of er nog weer een keer een nieuwe editie van Roomse Herrie zou komen. Dat kwam in onze bijeenkomsten steeds terug tot we een jaar geleden een keer een vergadering belegden om te kijken of we dit allemaal ook echt zagen zitten en ervoor wilden gaan,” kijkt voorzitter Sander Esselink terug.

Na een belrondje langs bands bleek het enthousiasme groot en werd de knoop doorgehakt; Roomse Herrie gaat zijn 3e editie beleven, en wel op zondag 3 maart 2024. In het najaar maakt de organiserende Stichting Burenplicht de opzet en het programma bekend en start de voorverkoop.

Volg de ontwikkelingen op Facebook Roomse Herrie of neus in de online popencyclopedie Roomse Herrie (Roomseherrie.nl) om herinneringen op te halen of om te zien welk een prachtige popmuziekgeschiedenis de gemeente Oost Gelre heeft.

Link naar sfeerimpressie Roomse Herrie LIVE 2013:

https://www.youtube.com/watch?v=_bCGa5i3HmM&t=260s

