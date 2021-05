GroenLinks doet mee aan verkiezingen in Oost Gelre

Deel dit bericht













Aanmelden voor de kandidatenlijst kan tot 18 juni

OOST GELRE – Sinds de huis-aan-huis flyer van december 2019 hing het al een tijdje in de lucht. Maar inmiddels is het definitief. GroenLinks doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oost Gelre.

Links versterken

Oost Gelre is één van de weinige gemeenten in de Achterhoek, Gelderland en Nederland waar GroenLinks op geen enkele manier in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Volgens de initiatienemers moet daar vanaf 16 maart 2022 een eind aan komen! Politiek Oost Gelre mist een fris, groen en links geluid. Het linkse geluid in de gemeenteraad van Oost Gelre moet versterkt worden. Daarom wordt er hard gewerkt aan de komst van een GroenLinksfractie in Oost Gelre! Er wordt gewerkt aan een partijprogramma en een kandidatenlijst en er worden ‘fractievergaderingen’ gehouden.

Doe je mee?

Doe je mee en wil je misschien ook op de kandidatenlijst komen te staan? Of meld je je aan als lid van GroenLinks? Kijk op https://oostgelre.groenlinks.nl en stuur een bericht naar: groenlinks.oostgelre@gmail.com

