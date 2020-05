Alzheimer Café bijeenkomsten mogelijk vanaf september

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving, en dus ook voor mensen met dementie en hun naasten. Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland heeft in april in de huis-aan-huisbladen in onze regio een advertentie geplaatst om u een hart onder de riem te steken. Maar er gloort voorzichtig weer licht aan de horizon, nu maar hopen dat het zich doorzet.

Vanaf september is het de bedoeling dat het Alzheimer Café zijn deuren weer opent. Wij, vrijwilligers van het Alzheimer Café en bestuur van afdeling Oost-Gelderland, hopen dat van harte! Alzheimer Nederland beraadt zich op dit moment op welke wijze het Alzheimer Café kan gaan functioneren. In een 1,5 meter maatschappij gaan we kijken om het net zo prettig, gezellig en warm te krijgen als voor corona.

Nu we elkaar nog langer niet kunnen ontmoeten reiken we u graag informatie aan voor hulp en advies.

Is u behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, kunt u gratis bellen naar onze Alzheimer Telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 0800-5088.

Voor het laatste nieuws kunt u kijken op www.dementie.nl/nieuws. Daar vindt u o.a. informatie de versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen en een handreiking in de bezoekregels. Hulp en advies vindt u op www.dementie.nl/hulp-en-advies. Want soms heeft u meer nodig. Bijvoorbeeld contact met lotgenoten of experts. Op de site leest u alle mogelijkheden voor hulp en advies die Alzheimer Nederland biedt.

Tot slot: blijf goed op uzelf en uw omgeving passen, we wensen u veel kracht en sterkte.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…