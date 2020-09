In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten.

Tijdens de informele bijeenkomst, krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen.

Door de Corona maatregelen zijn er tijdelijk enige wijzigingen.

Het Alzheimer Café is geopend op iedere 3e dinsdag van de maand.

De locatie is vooralsnog ’t Nut in Warnsveld.

Bij binnenkomst wordt men gecontroleerd op de gezondheid met betrekking tot Corona en men wordt gevraagd de persoonlijke gegevens te registreren.

Het Alzheimer Café Zutphen e.o. zal op 15 september zijn deuren weer openen! Onder voorbehoud van de ontwikkelingen m.b.t. Covid-19!

Voor 15 september is het thema: Als opname in zicht komt. De bezoekers wordt gevraagd terug te kijken op de afgelopen Corona periode. Aansluitend zullen de casemanagers dementie, Karen Gieling en Helma Sletterink, uitleg geven over wat er allemaal komt kijken bij een opname.

Bij dementie komt er vaak een moment dat thuis wonen niet meer gaat. Opname in een verpleeghuis kan dan een goede oplossing zijn, maar ook een lastige beslissing. Ook zullen ze ingaan op de veranderende regels in het kader van de invoering van de wet Zorg en Dwang per 1 januari 2020.

Zoals altijd is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Wanneer: Dinsdag 15 september 2020

Waar: Alzheimer Café, Buurthuis ’t Nut, Breegraven 1, Warnsveld

Welk tijdstip: inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Voor meer informatie, bel of mail naar:

Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

alzheimercafe.zutphenvorden@alzheimervrijwilligers.nl

