E-books en luisterboeken lenen in de bibliotheek

NEEDE – Op donderdagmiddag 16 mei 2024 (aanvang 13.30 uur) wordt in de Bibliotheek Neede een workshop georganiseerd over de app van de Online Bibliotheek. De workshop is gratis te bezoeken, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan in de bibliotheek, of via www.oostachterhoek.nl/onlinebieb.

Online Bibliotheek

Wil je zonder teveel kilo’s op vakantie? Dan is de app van de Online Bibliotheek een uitkomst! Neem e-books, luisterboeken of misschien zelfs een tijdschrift mee op je tablet of mobiel. Maar hoe werkt dat precies? Tijdens de workshop wordt er uitgebreid stilgestaan bij alle mogelijkheden van de app, die gratis is voor alle leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

