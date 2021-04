Amsterdam vraagt om stopzetten Achterhoekse campagne

Deel dit bericht













ACHTERHOEK – De Achterhoek heeft van de gemeente Amsterdam een officieel verzoek ontvangen om haar marketing campagne uit te stellen. Door de grote trek van mensen uit de stad naar de Achterhoek dreigt een tekort aan vacatures en jonge hoogopgeleide mensen in de hoofdstad. Woordvoerder Meijer van de gemeente Amsterdam: ”Eigen jeugd, getalenteerd, zien we vroegtijdig vertrekken. Het lijkt Ajax wel. Vroeger vertrokken ze voor het grote geld, nu is het iets dat ze brede welvaart noemen”.

“Loat ow niet kisten”

De Achterhoek snapt de zorgen van Halsema maar wil niets weten van uitstel. Voorzitter van de regio Mark Boumans: “We trekken mensen uit heel Nederland aan. Daar zitten ook Amsterdammers tussen. Eenmaal geland in het oosten, voelen mensen zich al snel Achterhoeker. Ik heb maar één ding te zeggen tegen mevrouw Halsema: loat ow niet kisten”.

Bevolkingsgroei Achterhoek

Voor het eerst sinds jaren is weer sprake van een bevolkingsgroei in de Achterhoek, waarbij ook steeds meer jonge mensen onze regio als thuisbasis zien. Dat blijkt uit cijfers van de Achterhoek Monitor die maandag 29 maart aan de Achterhoek Raad zijn gepresenteerd.

Campagne

Om de aantrekkingskracht van de brede welvaart de komende jaren verder te stimuleren kondigde de Achterhoek eerder al aan dat het een campagne start. Met als doel om meer jonge mensen aan te spreken om zich blijvend in de Achterhoek te vestigen. Dit is volgens de Achterhoek hard nodig om de verwachte duizenden vacatures de komende jaren in te vullen.

