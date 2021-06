Broodfonds: solidariteit in een nieuw jasje

Deel dit bericht













Het Broodfonds is een succes door heel Nederland. In zo’n collectief spreken zelfstandigen af om elkaar te steunen bij arbeidsongeschiktheid. Het is een sociaal vangnet voor en door ondernemers. De Broodfondsen bestaan nu vijftien jaar. Met landelijk al 620 groepen waar 28.000 ondernemers aan meedoen. Voor ondernemers uit omgeving Achterhoek is er een online informatieavond op

17 juni a.s.

Veel ondernemers hebben geen financieel vangnet als zij arbeidsongeschikt worden. Als oplossing ontwikkelde een groep ondernemers het Broodfonds. In een Broodfonds kennen en vertrouwen de deelnemers elkaar. Iedereen die meedoet stort maandelijks een bedrag op een eigen rekening, wordt iemand arbeidsongeschikt dan ontvangt diegene van iedereen een bedrag om van te leven.

Hoe het werkt

Het Broodfonds is er voor alle soorten ondernemers, zowel zzp’ers als zelfstandigen met een BV of VOF. De maximaal vijftig deelnemers leggen geld in op individuele rekeningen. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt, krijgt die van de anderen tijdelijk financiĆ«le steun.

De avond is voor mensen die een groep zoeken om bij aan te sluiten of zelf een Broodfonds willen starten. U krijgt uitleg en antwoord op vragen. Een kort filmpje met uitleg staat op de site www.broodfonds.nl

Vanwege de Corona maatregelen wordt deze avond online gehouden. tijdstip: donderdag 17 juni 2021 (vanaf 19.00 uur digitale inloop) start 19.30 uur. entree: aanmelden vooraf via de website.