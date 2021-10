Erfgoedwandeling Winterswijk schot in de roos!

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Op dinsdag 28 september organiseerde Boogie Woogie, samen met partners in de kunst- en cultuursector, een wandeling langs mooie cultuurlocaties in de kern van Winterswijk.

Bijzondere wandeling

Lopen door het centrum langs interessante locaties, en dat bij mooi weer, is op zich natuurlijk al fijn om te doen. Bijzonder bij deze wandeling was dat er op elke plek iets te beleven was passend bij de locatie.

Bij Villa Mondriaan en Wereld van Wenters kwamen de bezoekers in aanraking met beeldende kunst en erfgoed. In de Doopsgezinde Kerk was aandacht voor gedichten van twee Winterswijkse prominenten, Gerrit Komrij en Henk Krosenbrink. Beiaardier Wim Ruessink greep de gelegenheid aan om de belangstellenden meer bekend te maken met zijn mooie instrument in de Jacobstoren. In de concertzaal van Boogie Woogie kon men luisteren naar mooie luisterliedjes op gitaar. Bij het vrijheidspark kreeg iedereen uitleg van twee gidsen van het Gilde over de monumenten die daar te zien zijn.

Enthousiasme

Na afloop reageerden de 36 deelnemers enthousiast. Vele echte Winterswijkers dachten hun dorp goed te kennen. Desondanks vertelden zij dat ze zaken hadden vernomen die zij niet wisten. Kortom, de wandeling was leuk, ontspannend maar ook leerzaam. Het was mooi voor de organisatie om te horen dat de activiteit in een behoefte had voorzien en zeker voor herhaling vatbaar was. Het succes was zeker ook te danken aan de belangeloze en inspirerende medewerking van de partners, hun medewerkers en de vrijwilligers die geholpen hebben.

Kader

Het project is onderdeel van Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en Lang Leve Kunst Oost Achterhoek. Deze organisaties zetten zich in voor het versterken en zichtbaar maken van de culturele identiteit en leefbaarheid van de regio en het bevorderen van welzijn met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.

