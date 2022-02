GGD ondersteunt inwoners om gezondere gewoontes aan te leren

In 30 dagen een gezonde gewoonte aanleren of stoppen met een ongezonde gewoonte? Het kan! Na het succes van vorig jaar daagt de GGD alle inwoners van Noord- en Oost-Gelderland uit om in maart mee te doen met de actie 30dagengezonder. Daarin worden deelnemers uitgedaagd om gezonder te leven. Wat dat is, bepalen zij zelf. Op tijd naar bed, minder suiker- en meer vegetarisch eten, regelmatig een ommetje maken of de smartphone een uurtje uit. Door een maand lang een gezonde uitdaging vol te houden, wordt het makkelijker dat ook in de toekomst te blijven doen.

Het belang van een gezonde levensstijl is actueler dan ooit

Vrijwel iedereen weet wel hoe je gezonder kunt leven. Maar het ook daadwerkelijk doen is vaak lastig. De coronacrisis maakt ons er nogmaals van bewust hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Tegelijk is het door de coronacrisis en de maatregelen extra lastig om die gezonde keuzes te maken. Daarom helpt de GGD deelnemers met de actie 30dagengezonder om een maand lang hun eigen uitdaging vol te houden.

Alleen of samen? Wie daag jij uit?

Meedoen kan in je eentje of (wel zo leuk) samen met anderen: collega’s, sportmaten, buren, vrienden of gezin. Samen een uitdaging aangaan werkt stimulerend en houdt elkaar scherp. Een schoolklas kan er bijvoorbeeld voor kiezen om elkaar elke dag een complimentje te geven, een gezin spreekt af de hele maand samen te ontbijten en collega’s gaan bijvoorbeeld op afstand tijdens de lunch samen wandelen. Het doel van de actie is in 30 dagen gewoontegedrag te doorbreken en een gezondere gewoonte aan te leren.

Op de website www.30dagengezonder.nl zijn ideeën verzameld voor uitdagingen en kunnen deelnemers zich aanmelden. Zij ontvangen na aanmelding de hele maand inspirerende tips en adviezen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....