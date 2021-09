Grote bijdrage aan verbetering bloedonderzoek wereldwijd

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk neemt afscheid van dr. Cas Weykamp. Dr. Weykamp bouwde tijdens zijn carrière binnen het SKB het MCA laboratorium op. Een speciaal laboratorium dat wereldwijd een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van bloedonderzoeken. Met zijn werk heeft hij bijgedragen aan het wereldwijd verbeteren van resultaten van bloedonderzoeken van onder meer diabetespatiënten. Cas Weykamp geeft zijn laatste lezing op het internationale symposium dat ter gelegenheid van zijn afscheid is georganiseerd.

Wereldwijde belangstelling

Het werk van Cas Weykamp begon 44 jaar geleden in het toenmalige Elisabeth ziekenhuis in Winterswijk. Er waren toen nog geen standaard methoden waarmee de kwaliteit en uitslagen van bloedonderzoek overal hetzelfde waren. Weykamp ontwikkelde daarom standaard methoden voor dit soort onderzoeken. Dat kreeg landelijke en internationale belangstelling en groeide uit tot wat nu het MCA laboratorium in het SKB is. Daar werken inmiddels 15 personen aan producten en diensten voor kwaliteitsbewaking in medische laboratoria in heel de wereld. Twee derde van de producten en diensten is bestemd voor het buitenland.

Betere behandeling diabetes patiënten wereldwijd

Een van de wereldwijde projecten is het onderzoek naar bloedsuikerwaarden van diabetespatiënten. In het MCA laboratorium is een standaard ontwikkeld voor het meten van HbA1c, de stof die de bloedsuikerwaarde over een aantal maanden weergeeft. Een grote groep Achterhoekse vrijwilligers doneert al jaren bloed voor dit onderzoek. Dit bloed gaat naar 5000 laboratoria over de wereld, die ieder het HbA1c meten. Het MCA Laboratorium in Winterswijk vergelijkt de resultaten van deze laboratoria met de echte waarde. Weykamp legt uit: “Met dit onderzoek dragen we bij aan betere behandeling van diabetespatiënten. Gestandaardiseerd onderzoek betekent dat bloedonderzoek overal dezelfde uitslag geeft, die overal op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt. Hierdoor krijgen patiënten wereldwijd dezelfde behandeling”.

Internationale erkenning

Basis voor alle werkzaamheden is zijn wetenschappelijk werk. Dr. Weykamp schreef 98 wetenschappelijke artikelen en gaf bijna 400 lezingen in meer dan 43 landen. Voor zijn werk kreeg hij ook internationale erkenning. In 2017 kreeg hij voor zijn werk tijdens het wereldcongres in het Zuid Afrikaanse Durban van de IFCC (de International Federation of Clinical Chemistry) de reward voor “outstanding service”.

Internationaal afscheid

Na zijn pensionering draagt dr. Cas Weykamp het stokje over aan opvolger aan dr. Eline van der Hagen die het werk van het MCA laboratorium binnen het SKB voortzet. Ter gelegenheid hiervan organiseert het SKB op 28 september een internationaal congres voor collega’s in Theater De Storm in Winterswijk. Deelnemers kunnen ook online deelnemen waardoor het voor internationale deelnemers interessant is om mee te doen. Ongeveer een derde van de meer dan 200 deelnemers komt uit het buitenland, uit ruim 20 verschillende landen.

Lees ook ....