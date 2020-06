Huis Verwolde vanaf 17 juni weer open voor bezoekers

LAREN (Gld) – Van de museale kastelen en landhuizen van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) openen maar liefst weer zes hun deuren in juni. Vanaf woensdag 17 juni zijn bezoekers weer van harte welkom bij huis Verwolde om te zien hoe hier 200 jaar de familie Van der Borch leefde. Ook zijn park en tuin weer open om volop van te genieten.

Reserveren verplicht voor een bezoek aan het huis

Om drukte te spreiden en de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, moet iedereen vooraf een datum en tijdslot reserveren. Dit geldt ook voor bezoekers met een donateurspas, Museumkaart of een ander geldig toegangsbewijs. Reserveren kan via www.glk.nl/verwolde. Hier is ook alle informatie te vinden over openingstijden, prijzen en bezoekersvoorwaarden. Voor een bezoek aan park en tuin is geen reservering nodig.

Oranjerie als startpunt voor bezoek

Dit seizoen is de oranjerie ingericht als startpunt voor bezoekers. Hier is ook de horeca met terras en kasteelwinkel. Bezoekers met een reservering voor een bezoek aan het huis melden zich eerst bij de kassa in de oranjerie en ontvangen dan een entreeticket voor het huis.

Anderhalve meter

Er zijn (hygiëne)maatregelen getroffen in de oranjerie en in het huis om te zorgen voor een veilig en aangenaam bezoek in de anderhalve meter samenleving. In het huis is een eenrichtingsroute uitgezet en alle bezoekers moeten zich houden aan de ‘spelregels’ die bij huis Verwolde gelden. Bezoekers lopen door de dienstvertrekken in het onderhuis en de sfeervol ingerichte vertrekken op de bel-etage.

Groepsactiviteiten op de opengestelde kastelen

Huwelijken, kleinere evenementen en zakelijke bijeenkomsten zijn alleen mogelijk als aan de RIVM-richtlijnen voldaan kan worden. Helaas is het voorlopig nog niet mogelijk om rondleidingen te boeken.

Huis Verwolde met park en tuin is in juni en juli te bezoeken op woensdag, donderdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over openingstijden na juli staat op de website www.glk.nl/verwolde.