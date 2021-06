Huis Verwolde weer open voor bezoekers

Deel dit bericht













LAREN(Gld) – Vanaf 5 juni zijn bezoekers weer van harte welkom op huis Verwolde om te zien hoe hier bijna 250 jaar de familie Van der Borch leefde. Naast het onderhuis en de bel-etage is het dit seizoen ook weer mogelijk gemaakt om de eerste verdieping met kinderkamer, slaapvertrekken en bibliotheek te bezoeken. Parktuin en horeca zijn open voor een wandeling en kopje koffie met wat lekkers.

Musea in de Achterhoek

Om te vieren dat musea weer open gaan krijgen bezoekers vanaf 9 juni en zolang de voorraad strekt een gratis notitieboekje met full colour overzicht van de mooiste museumstukken uit de Achterhoekse musea.

Reserveren verplicht voor een bezoek aan het huis

Ook dit seizoen geldt dat iedere bezoeker vooraf op datum een tijdslot moet reserveren. Dit garandeert een goede spreiding en veiligheid van bezoekers en medewerkers. Dit geldt ook voor bezoekers met een donateurspas, Museumkaart of een ander geldig toegangsbewijs. Reserveren kan via www.glk.nl/verwolde. Voor een bezoek aan de parktuin en horeca bij oranjerie is geen reservering nodig.

Oranjerie als startpunt voor bezoek

In de oranjerie start het bezoek aan Verwolde. Hier is ook de horeca met terras en kasteelwinkel. Bezoekers met een reservering melden zich eerst bij de kassa in de oranjerie en ontvangen daar een entreeticket voor het huis.

Anderhalve meter

Net als vorig seizoen hanteert huis Verwolde de veiligheidsregels zoals door het RIVM opgesteld. Een bezoek aan het huis is daarmee veilig en aangenaam voor iedereen. In het huis is een eenrichtingsroute uitgezet waardoor bezoekers ook dit jaar weer de eerste verdieping kunnen aandoen. Door de spelregels voor deze routing goed na te leven is een geslaagd en indrukwekkend bezoek mogelijk.

Groepsactiviteiten op de opengestelde kastelen

Huwelijken, kleinere evenementen en zakelijke bijeenkomsten zijn alleen mogelijk als aan de RIVM-richtlijnen voldaan kan worden. Voorlopig is het nog niet mogelijk om rondleidingen te boeken. Zodra er meer mogelijkheden zijn worden deze op de website gecommuniceerd.

Huis Verwolde met parktuin en horeca is te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. In de maand juli ook op vrijdag geopend. Kijk voor meer informatie op www.glk.nl/verwolde