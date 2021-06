Inge de Wit nieuwe bestuurder SKB Winterswijk

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Vanaf 1 september start Inge de Wit als nieuwe bestuurder van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Met de aanstelling van Inge de Wit krijgt het SKB weer een vaste bestuurder na de verzelfstandiging vanaf 1 januari dit jaar. “Wij zijn verheugd om dit nieuws te brengen. Met Inge de Wit krijgt SKB een ervaren bestuurder met een breed netwerk. Een verbinder pur sang die samen met alle medewerkers en partners richting gaat geven aan een nieuwe toekomst voor SKB.” vertelt Henk Pijlman, voorzitter raad van toezicht.

Inge de Wit is een bestuurder met veel ervaring zowel in kleinere als grotere ziekenhuizen. Op dit moment is zij bestuurder in het Sint Jansgasthuis in Weert waar zij zich onder meer bezig hield met nieuwe plannen en strategie voor de toekomst en Waardegedreven Zorg introduceerde. Tevens heeft zij zich ingespannen om de spoedzorg op de kaart te zetten en goed te organiseren. Daarvoor was zij onder meer directeur van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en divisiemanager in het UMC Utrecht en bekleedde zij diverse andere directie- en managementfuncties. Naast haar werk als ziekenhuisbestuurder vervult zij diverse nevenfuncties, onder meer als bestuurslid van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen waar ook het SKB onderdeel van uitmaakt.

Inge de Wit over haar komst naar SKB: “het Streekziekenhuis Koningin Beatrix staat fier op de kaart. Een ziekenhuis dat gelooft in goede regionale zorg met mooie ambities. Dat is ook wat mij als bestuurder drijft en waar ik graag aan bijdraag. Ik kijk er naar uit om te beginnen!”

Voorafgaand aan de aanstelling vonden gesprekken plaats met betrokken interne partijen zoals vertegenwoordigers van de medische staf, het managementteam, de verpleegkundige raad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Alle partijen hebben positief geadviseerd over de aanstelling van Inge de Wit.

Inge de Wit volgt interim bestuurder Marja Weijers op, die bereid is gevonden tot 1 september als interim bestuurder bij het SKB aan te blijven.