‘Jongeren laat je stem nu horen’

Deel dit bericht

ACHTERHOEK – Maak jij je zorgen over klimaatverandering? Vind jij het acceptabel dat het Achterhoekse landschap verandert door de komst van windmolens en zonnepanelen? Dit zijn slechts twee stellingen uit de Achterhoekse Swipocratie die je nog t/m 21 maart online kunt invullen. Je kunt het vergelijken met Tinder, maar in dit geval swipe je in slechts drie minuten door keuzes over duurzame energie in de Achterhoek. Kortom, je swiped voor je eigen toekomst!

RES Achterhoek

Jong RES Achterhoek heeft samen met de bestuurlijke eigenaren (gemeenten, provincie en waterschap) van de Regionale Energie Strategie (RES) deze moderne online peiling geïnitieerd. In dit plan wordt verkend hoe, waar en hoeveel duurzame energie in de Achterhoek opgewekt kan worden tot aan 2030. Voordat de RES 1.0 wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigers, mogen ook de jonge Achterhoekers iets van dit plan vinden. Naast de resultaten uit de vele online bijeenkomsten met belanghebbenden, worden ook de resultaten van de Swipocratie meegenomen in de RES 1.0. Swipocratie is een tool die jou niet alleen de kans geeft om jouw stem te laten horen, maar je ook bewust maakt van de keuzes die gemaakt worden in de RES.

Geef jongeren een stem!

Jong RES Achterhoek is een onafhankelijke organisatie die de stem van zoveel mogelijk Achterhoekse jongeren wil vertegenwoordigen in de RES 1.0 en verder. In de Swipocratie is daarom de vraag opgenomen of je 35 jaar of jonger bent, zodat de resultaten voor de doelgroep van Jong RES apart bekeken kunnen worden. RES Achterhoek kijkt natuurlijk naar het totale resultaat voor iedereen in de Achterhoek die meedoet, dus ook al ben je ouder dan 35, laat je stem horen en swipe mee!

Thijs Huls, vertegenwoordiger Jong RES Achterhoek, is blij met de resultaten tot nu toe: “het is écht super dat er al meer dan 750 Achterhoekse jongeren de Swipocratie hebben ingevuld! Ons doel was minimaal 1.000, maar dat moeten we misschien toch iets omhoog bijstellen.”

Swipe mee over jouw toekomst en laat je stem horen, vul in slechts 3 minuten de Swipocratie in via achterhoek.swipocratie.nl. Samen d’ran!