Maak haast met LEADER Achterhoek

ACHTERHOEK – Wie een idee of een concreet plan voor een project heeft en er over nadenkt om LEADER subsidie aan te vragen, of meer wil weten over de mogelijkheden van LEADER subsidie, wordt aangeraden om korte termijn contact op te nemen met LEADER coördinator Jolanda Kemna of met Maurits Steverink, coördinator foodprojecten.

De periode waarin u LEADER subsidie kunt aanvragen, loopt af. Op 31 december 2022 moeten alle projecten afgerond en gedeclareerd zijn. Maak daarom haast met het idee voor uw project en neem bij voorkeur dit jaar nog contact op met een van beide coördinatoren. Hun contactgegevens vindt u onderaan in dit bericht. De doorlooptijd van deze subsidieregeling neemt een langere periode in beslag. Het duurt namelijk meerdere maanden voordat uw project gepitcht, goedgekeurd en beschikt is.

Over LEADER Achterhoek

LEADER Achterhoek heeft subsidie beschikbaar om lokale initiatieven en goede ideeën waardoor de leefbaarheid op het platteland verbetert financieel te ondersteunen. LEADER is voor iedereen. Inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de zeven deelnemende gemeenten kunnen zowel individueel als in groepsverband een subsidieaanvraag indienen. Om in aanmerking te komen voor subsidie van LEADER Achterhoek, moeten de projecten worden uitgevoerd in (of ten goede komen aan) één van de volgende zeven gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk.

Grensoverschrijdende projecten

LEADER is een Europese regeling. Naast de Achterhoek bestaan er nog 20 andere LEADER-gebieden in Nederland en vele in de Europese Unie. Het is ook mogelijk om grensoverschrijdende LEADER-projecten te starten, waarbij samengewerkt wordt met een LEADER gebied over de grens.

Subsidie

De LEADER-bijdrage is een percentage van de eenmalige investeringskosten voor het project. De gemeenten en/of het Waterschap stellen naast de Europese LEADER-bijdrage cofinanciering beschikbaar. Samen is deze bijdrage maximaal 50% van de totale projectkosten. Daarnaast moet u als initiatiefnemer dus 50% zelf financiering zoeken, bijvoorbeeld vanuit fondsen, sponsoring, lening of eigen middelen. De minimale overheidsbijdrage is €30.000 per project en de maximale overheidsbijdrage is €120.000 per project. Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden.

Periode LEADER

De huidige LEADER periode loopt van 2016 tot en met 2022. U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen. Het traject begint met een gesprek met een van de coördinatoren. Na dit gesprek kunt u uw project pitchen voor de LAG, de Lokale Actie Groep. Dit zijn inwoners van de deelnemende gemeenten. Als zij uw project positief beoordelen kunt u subsidie aanvragen. De LEADER subsidieregeling staat het hele jaar door open. Een aanvraag moet voldoen aan de LEADER-criteria, die u vindt op onze website.

Meer weten?

Kijk op de website www.leaderachterhoek.nl of neem contact op met LEADER-coördinator Jolanda Kemna of met Maurits Steverink, coördinator foodprojecten.