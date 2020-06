Mammoetschool mogelijk kantoorfunctie

VELSWIJK – De gemeente Bronckhorst start de onderhandelingen voor de verhuur van de voormalige Mammoetschool in Velswijk als kantoorruimte. Uit de in totaal zes ingediende initiatieven kwam dit initiatief als beste uit de bus. Alle initiatieven zijn beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit de dorpsbelangenorganisatie Voor ‘Velswijk door Velswijk’, de gemeentelijke deskundigen en de makelaar.

De gemeente heeft als beleid dat gronden en vastgoed die niet langer nodig zijn voor overheidstaken verkocht worden. Daarvoor wordt een openbare verkoopprocedure georganiseerd, waarbij omwonenden mogen adviseren over de gewenste nieuwe invulling. De ingediende plannen zijn daarom volgens vooraf vastgestelde uitgangspunten beoordeeld en gerangschikt. Het advies aan het gemeentebestuur is nu om het pand niet te verkopen maar mogelijk te gaan verhuren. Het gemeentebestuur neemt dit advies over. Met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) als mogelijke huurder starten verdere oriënterende gesprekken om te kijken naar de mogelijkheden. Met de andere initiatiefnemers wordt gekeken hoe hun plan op een eventuele andere locatie ontwikkeld kan worden.

De inschatting is dat de school voldoende ruimte heeft om medewerkers van de ODA te huisvesten. De huidige huisvesting in het gemeentehuis is daarvoor te krap. De school heeft alleen niet voldoende vergaderruimte en mogelijkheden voor een kantine en douches (Arbo norm). Door de ligging direct tegen het dorpshuis d’n Draejer zou daar de benodigde voorzieningen gehuurd kunnen worden. Dit zorgt ook weer voor extra inkomsten voor het dorpshuis.

Wethouder Willem Buunk (grondzaken en vastgoed): “Het zou mooi zijn als het lukt op deze manier een passende invulling voor het prachtige schoolgebouw te realiseren. We kunnen een oplossing bieden voor de ruimtebehoefte van een belangrijke Achterhoekse organisatie. En deze gebruiker van het pand biedt meerwaarde voor de Velswijk als ze ook de voorzieningen benutten in het naastgelegen buurthuis D’n Draaier. Deze kans op een win-win situatie willen we graag helpen realiseren.”

De komende periode starten de verdere oriënterende gesprekken hierover met alle betrokken partijen.