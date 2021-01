Nieuwe stichting Social Art+Design zoekt Achterhoeks designtalent

ACHTERHOEK – Op initiatief van galerie & kunstuitleen Kunst of Art is samen met zorgorganisaties Elver en Zozijn, Stichting Social Art+Design opgericht. Via deze stichting willen zij verbindingen leggen tussen Achterhoekse ontwerpers en mensen met een beperking. Samen gaan zij een collectie toegepaste designproducten ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk lokale restmaterialen worden gebruikt. Voor de eerste producten van de collectie organiseert de stichting een ontwerpwedstrijd waarvoor regionaal designtalent zijn voorstel kan indienen.

Het idee voor de stichting vloeide voort uit de Social Art 3-daagse die Kunst of Art de afgelopen twee jaar organiseerde. Daarbij stelde Kunst of Art haar vestigingen drie dagen beschikbaar om kunstwerken, gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking, te laten zien aan een breed publiek. Dat gebeurde afwisselend in Laag-Keppel en Zutphen. De makers waren allemaal werkzaam bij Elver en Zozijn. ‘De makers van de kunstwerken waren supertrots en er was brede belangstelling voor hun werk ’, vertelt Rianka Habraken van Kunst of Art.

Volledig Achterhoeks product

De samenwerking tussen Kunst of Art, Elver en Zozijn beviel waardoor de partijen samen nadachten over een blijvend vervolg. ‘Wat zou het geweldig zijn als we mooie toegepaste designproducten kunnen aanbieden die ontworpen en gemaakt zijn door lokale ontwerpers en kunstenaars in samenwerking met mensen met een beperking op de diverse dagbestedingslocaties. Dat geeft een extra dimensie aan het product. Als dat ook nog kan met gebruik van restmaterialen uit de regio zoals hout, papier, glas of keramiek, dan geven we vanuit diverse invalshoeken invulling aan duurzaam en sociaal ondernemen. Én brengen we samen een volledig Achterhoeks product tot stand’, legt Habraken het ontstaan van Stichting Social Art+Design uit.

Ontwerpwedstrijd

Om een goed beeld te krijgen van al het aanwezige designtalent in de Achterhoek organiseert de stichting een ontwerpwedstrijd. Alle ontwerpers en kunstenaars die binding hebben met de Achterhoek en een opleiding hebben gevolgd tot professioneel productdesigner of hun professionele ervaring hiermee kunnen aantonen, kunnen hun voorstel uiterlijk 12 maart 2021 indienen. Daarbij is het belangrijk dat zij open staan voor samenwerking met de makers-doelgroep en dat voor het ontwerp restmateriaal uit de Achterhoek wordt ingezet.

‘De kaders voor de ontwerpwedstrijd formuleren we bewust niet heel strak zodat er voldoende ruimte is voor de creativiteit van de makers. Het gaat immers ook om het samenwerkingsproces’, benadrukt Habraken. Een onafhankelijke jury toetst vervolgens de haalbaarheid van de producten en kiest de winnende ontwerpen uit waarmee een start wordt gemaakt met de collectie. Elk winnend ontwerp (max. vier) wordt beloond met 500 euro. De winnende producten zullen o.a. via Kunst of Art, Elver en Zozijn worden verkocht.

Alle informatie over de wedstrijd is te vinden op socialartdesign.nl .