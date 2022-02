Online bijeenkomst café Doodgewoon regio Achterhoek, Zutphen 

“Omgaan met verlies in tijden van corona” 8 maart 2022 19.00- 20.30 uur.

Veel dingen die altijd zo vanzelfsprekend leken, waren door corona niet meer mogelijk. We missen in deze tijd veel waar we zo aan gehecht zijn. Hoe gaat u om met allerlei vormen van verlies van dat wat u dierbaar was? En hoe is het om afscheid te hebben moeten nemen van dierbaren in coronatijd. Hoe kijkt u naar de toekomst? Zijn er dingen uit deze periode die u juist wilt vasthouden?

Tijdens dit online Café licht geestelijk verzorger Henri Knol dit thema toe, en gaan we in gesprek over zowel ervaringen van gemis als de waardevolle ontdekkingen.

Café Doodgewoon zal ook deze keer digitaal georganiseerd worden. Net als anders is er voldoende gelegenheid om uw eigen vragen te stellen.

Informeren en aanmelden kan telefonisch via 0622 243393. U krijgt een link toegestuurd om deel te nemen.

