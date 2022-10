ACHTERHOEK – Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek organiseert een online cursus ‘omgaan met mensen met dementie’ voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie die nog zelfstandig thuis wonen in de Achterhoek. Deze cursus is op dinsdagavond 1, 8, 15 en 22 november van 19.00-20.30 uur. De cursus wordt gegeven door 2 ervaren begeleiders bij dementie.

De ziekte dementie heeft grote gevolgen voor de mensen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. Zij zijn vaak nauw betrokken bij de zorg voor iemand met dementie. Deskundige informatie helpt dan om regie te houden en het leven zo goed mogelijk voort te zetten. De cursus biedt veel informatie over de ziekte en het verloop daarvan. Maar ook is er ruimte voor het delen van ervaringen, praktische tips en eigen vragen.

Kijk voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden op www.netwerkouderenachterhoek.nl of stuur een mail naar info@netwerkouderenachterhoek.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 152x gezien