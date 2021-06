Poorten GLK-kastelen gaan weer open!

Deel dit bericht













GELDERLAND – Alle zeven museumkastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen openen zaterdag 5 juni weer hun poorten. De kasteelmedewerkers en vrijwilligers staan te popelen bezoekers weer welkom te heten.

Een blije kasteelmanager Carine van Ketwich Verschuur van kasteel Doorwerth: “Vanaf zaterdag hangen we de vlaggen en banieren weer buiten en is iedereen welkom te genieten van ons unieke Gelderse erfgoed en de verhalen uit het verleden”. Ook kasteelmanager Annette Zeelenberg van kasteel Ammersoyen haalt opgelucht adem: “We hebben zoveel plannen voor dit seizoen en zoveel moois om te laten zien. Dat kan nu eindelijk weer, helemaal veilig en coronaproof door alle maatregelen die we genomen hebben. “

Reserveren verplicht

Alle zeven kastelen zijn op eigen gelegenheid te bezoeken. Er zijn (nog) geen rondleidingen met gids. Voorafgaand aan het bezoek moet online een tijdslot worden gereserveerd. Dit kan via glk.nl/kastelen. Daar zijn ook per kasteel de openingstijden te vinden.

Op ontdekkingstocht in het verleden

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is van alles te zien en beleven zoals een moestuin met vergeten groenten of een park met bijzondere bomen, waterornamenten of bloeiende borders. Het is er altijd heerlijk wandelen.

Elk kasteel uniek

In kasteel Hernen kun je op ontdekkingstocht met de ‘pratende’ lantaarn om zo het middeleeuwse kasteel te ontdekken én – niet te vergeten- de unieke belevenis ‘De Verdwenen Toren’.

-Huis Verwolde, ons eigen Downton Abbey kasteel, is op eigen gelegenheid te bewonderen en vergeet dan beslist niet de omliggende tuin te bezoeken. Wie weet zie je de beroemde zakdoekjesboom wel in bloei.

-Kasteel Rosendael geeft een mooi beeld van hoe er vroeger op een kasteel werd geleefd. Er is een bijzondere collectie meubels, zilver en porselein te zien. Het is omringd door een park met veel bezienswaardigheden. Je kunt op eigen gelegenheid met de nieuwe IZI Travel app door het hele kasteel.

-Op kasteel Doorwerth ontmoet je iedere laatste zondag van de maand bijzondere kasteelbewoners én je vindt er nu een speciale expositie met topstukken van B.C. Koekkoek, de beroemdste landschapschilder van de romantiek in Nederland.

-Kasteel Cannenburch biedt elk seizoen een nieuwe speurtocht in het park en je ontmoet er de vroegere kasteelbewoners op de 1ste zondag van de maand. Ontdek ook het nieuwe blotevoetenpad en voel de modder tussen je tenen.

In kasteel Ammersoyen duik je in het verleden met de bijzondere schervencollectie uit de gracht en in de kasteelkelder zit nu nog een brouwoven verstopt. Maar wie weet hoe het er daar over een poosje uitziet.

-Het kleine maar fijne huis Zypendaal, een buitenplaats uit de 18de eeuw in het gelijknamige park in Arnhem, heeft een nieuwe routing en kun je op eigen gelegenheid bezoeken.