Streekziekenhuis Koningin Beatrix zoekt leden voor SKB panel

WINTERSWIJK – Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) Winterswijk zet samen met haar cliëntenraad een SKB panel op. Via het online panel kunnen deelnemers hun mening geven over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en dienstverlening van het SKB. Met de eerste inschrijving van voorzitter Jim Boester van de cliëntenraad start vandaag de campagne om leden voor het nieuwe SKB panel te werven. Bestuurder Inge de Wit: “de mening van onze patiënten, hun naasten en inwoners van de regio vinden wij belangrijk. Het is fijn om deze stap samen met onze betrokken cliëntenraad kunnen zetten”.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het SKB kan zich aanmelden voor het SKB panel. Van patiënten en naasten tot inwoners van de Oost-Achterhoek. Deelnemers krijgen een aantal keren per jaar een uitnodiging om online een enquête in te vullen over een onderwerp waarover het SKB en de cliëntenraad graag meer willen weten. Daarnaast kunnen panelleden ook af en toe gevraagd worden om over specifieke onderwerpen mee te praten. Na afloop van een enquête worden panelleden uiteraard op de hoogte gehouden van de uitkomsten ervan. Al jaren vraagt het SKB aan patiënten hoe zij de zorg in het SKB ervaren. Met het panel kan het SKB wensen en behoeften breder ophalen. Breder dan alleen bij patiënten en ook over andere onderwerpen dan de ervaren zorg.

Aanmelden is voor het panel is eenvoudig en kan via www.skbwinterswijk.nl/skbpanel. Wie zich aanmeldt, krijgt een bevestiging en ontvangt in de loop van dit jaar een uitnodiging voor een eerste enquête. De antwoorden zijn volledig anoniem en per keer bepaalt een panellid zelf om mee te doen of niet.

Jim Boester, voorzitter van de cliëntenraad is ook blij met dit initiatief: “wij willen graag een brede groep mensen vertegenwoordigen. Hiermee hebben we een extra mogelijkheid om de wensen en behoeften van patiënten en andere betrokkenen op te halen. Zo kunnen we deze weer meenemen in onze adviezen aan het ziekenhuis. We hopen te starten met minimaal 150 leden maar willen toe groeien voor een panel van 300-500 leden”.

