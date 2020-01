Wim Kieft openhartig op drukbezochte Ledenavond OVM

Financiële steun voor lokale projecten vanuit ‘de Brandkaste’

HAARLO – Met zijn smeuïge persoonlijke verhaal vermaakte Wim Kieft dinsdagavond de vele belangstellenden tijdens de Ledenavond van OVM Onderlinge Verzekeringen (OVM) in Haarlo. De sympathieke oud-voetballer was openhartig over zijn alcohol- en cocaïneverslaving. “Gebruik ging voor alles”, zo vertelde hij aan een volle zaal.

Kieft maakte schoon schip en is nu vijf jaar clean. Openhartig en met veel zelfspot keek de analist van Talpa en Veronica Inside in Haarlo terug op zijn zwarte periode. “Op een gegeven moment had ik een schuld van 450.000 euro. Het uitbrengen van een boek over mijn leven, bleek de oplossing om uit de financiële problemen te komen. Geld was mijn enige drijfveer, daar ben ik heel eerlijk in.” Het optreden van Wim Kieft, die aan de tand werd gevoel door presentator en journalist Eddy van der Ley, vormde één van de hoogtepunten van de OVM Ledenavond. Een andere onderdeel was het uitreiken van cheques uit ‘de Brandkaste’. Via die weg worden jaarlijks lokale initiatieven met een financiële bijdrage beloond. Met het fonds wil OVM maatschappelijke projecten in het werkgebied een impuls geven met deze keer duurzaamheid als thema. Het uitdelen van de geldbedragen zorgde voor veel blije gezichten.

Uitstekend jaar

Op de bijeenkomst bij HCR Prinsen in Haarlo gaf Noud Smit namens de directie een toelichting op de jaarcijfers en ging hij dieper in op actuele ontwikkelingen. “We hebben een uitstekend jaar met een stevige groei achter de rug en er waren geen grote calamiteiten. Het zou zo maar eens het beste jaar ooit kunnen worden. Verder konden we flink wat nieuwe klanten en drie nieuwe medewerkers verwelkomen. Het zorgde voor een stijging van het aantal polissen, terwijl ook het totaal verzekerde bedrag een sprong heeft gemaakt.”

Premierestitutie

Al met al ziet de situatie er rooskleurig uit. Dat zal zich vertalen in een aantrekkelijke premierestitutie. “We verwachten over 2019 een premierestitutie van minstens 15 procent uit te kunnen keren.” OVM Onderlinge Verzekeringen werkt zonder winstoogmerk, daardoor delen de leden (klanten) sinds jaar en dag mee in de winst.

Bij OVM Onderlinge Verzekeringen kun je terecht voor alle financiële producten zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken. De organisatie zonder winstoogmerk heeft 30 medewerkers in dienst en telt ruim 7.300 relaties (agrariërs, particulieren, mkb’ers en zzp’ers).

Projecten

De volgende verenigingen kregen een financiële bijdrage uit ‘de Brandkaste’:

Helemaal Groen Geesteren

Chr. Gemengde Zangvereniging de Lofstem Borculo

Erfgoed Klusbrigade Winterswijk

KV Olympia ’22 Borculo

EHBO Meddo

Verenigingsgebouw Emma Ratum

Werkgroep Elim Enschede

Crescendo Ratum

Wim Kieft in gesprek met presentator Eddy van der Ley Vertegenwoordigers van de winnende projecten met de cheque en een bos bloemen