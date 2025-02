Een succesvolle (thuis)wedstrijd voor ACRO Achterhoek

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

RUURLO – Het was een weekend vol acrogym in Ruurlo. Ruim 500 sporters uit heel district Oost (Overijssel, Flevoland & Gelderland) reisden af naar Ruurlo om hier hun acrogymkunsten te vertonen. Voor ACRO Achterhoek stonden dertien teams op de wedstrijdvloer. Op zaterdag werd één medaille behaald en op zondag wisten vier teams een mooie medaille mee naar huis te nemen.

Op zaterdag mochten Femke & Lucy het spits afbijten voor ACRO Achterhoek, maar helaas gooiden een blessure en de griep roet in het eten. De meiden eindigden op een zevende plaats. Daarna was het de beurt aan Sterre & Sarah. Zij hebben sinds de vorige wedstrijd veel progressie geboekt, wat ook te zien was in hun score. Met een punt meer dan de vorige keer eindigden zij op een zesde plaats.

In de tweede wedstrijdronde stonden de damesgroepen E-Senior op de vloer. Fayènn, Laura & Refia lieten een goede oefening zien en kwamen net tekort voor het podium, maar mogen trots zijn op hun vierde plaats. Het waren Eline, Coot & Mayla die voor de zilveren medaille zorgden. Het plezier spatte van de vloer en met deze score zijn de meiden een stap dichter bij plaatsing voor het Oost-Nederlands Kampioenschap.

Op zondag kwamen de meeste teams van ACRO Achterhoek in actie. In de eerste wedstrijdronde maakten Nina & Fien en Isa & Yenthe hun seizoensdebuut. Voor drie van de vier meiden was dit zelfs hun eerste officiële acrowedstrijd, en ze straalden op de vloer. Beide teams mochten een gouden medaille mee naar huis nemen. Vervolgens lieten Tess & Luna zien waar ze zo hard voor trainen. Met een vrolijk zomers liedje kwamen ze net 0,03 punt tekort voor het podium en eindigden ze op een vierde plaats. Norah & Rein hadden geen tegenstanders in hun categorie, maar met hun strakke oefening verdienden ze hun gouden medaille dubbel en dwars.

In de laatste wedstrijdronde hadden de trainsters van ACRO Achterhoek hun handen vol met maar liefst vijf teams op de wedstrijdvloer. Eva & Floor straalden in hun mooie roze pakjes en behaalden, ondanks een klein foutje, een knappe vierde plaats. Het D-Senior team, bestaande uit Tess, Wenke & Kim, moest het opnemen tegen sterke concurrenten. Ze hielden zich goed staande en eindigden op een verdienstelijke vijfde plaats. Helaas moesten Liz, Eva & Suze zich afmelden voor de wedstrijd. Isa, Maud & Saar lieten in de E-Senior categorie zien dat ze in vorm zijn en gingen met een mooie derde plaats naar huis. Kim, Tara & Anne mochten tijdens deze (thuis)wedstrijd zelfs twee oefeningen laten zien. Met hun vrolijke balansoefening en een superstrakke tempo-oefening eindigden ze op een verdiende tweede plaats.

