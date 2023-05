Streekziekenhuis Koningin Beatrix organiseert spreekuur voor zwangere vrouwen in Ruurlo

RUURLO – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) organiseert vanaf begin juni spreekuren voor zwangere vrouwen in de kleinschalige buitenpolikliniek in het Kulturhus in Ruurlo. Zo is het SKB ook voor zwangere inwoners uit Ruurlo en omgeving goed bereikbaar en dicht bij huis. Naast verloskundige zorg kunnen patiënten er ook terecht voor andere specialismen en bloedprikken.

Controleafspraak bij vaste gynaecoloog

In het Kulturhus in Ruurlo kunnen zwangere vrouwen vanaf begin juni terecht voor een afspraak met de gynaecoloog van het SKB. Naast de gynaecoloog van het SKB, houdt ook verloskundigenpraktijk Materna spreekuur in het Kulturhus. Daardoor is er een goede onderlinge samenwerking en kan er snel worden afgestemd als dat nodig is. Annemiek Zoet, gynaecoloog bij het SKB, is blij dat ook verloskunde zich nu vestigt in Ruurlo: “Ik ben erg blij dat het zo snel is gelukt om ook verloskundige zorg van het SKB aan te bieden in het Kulturhus in Ruurlo. Zo zijn we dichtbij voor zwangere vrouwen uit de regio en hoeven zij minder lang te reizen voor een controleafspraak bij ons op de polikliniek. Doordat een vaste gynaecoloog het spreekuur doet in Ruurlo, zien onze patiënten hetzelfde gezicht en kunnen ze dicht bij huis kennismaken met de zorg van het SKB in de gemoedelijke sfeer van het Kulturhus.”

Zwangerschap en bevalling bij het SKB

Voor bevallingen en opnames in het ziekenhuis, worden patiënten verwezen naar Winterswijk. Annemiek: “We zijn trots op de gezinsgerichte en persoonlijke zorg die we leveren aan aanstaande ouders. Door de kleinschalige sfeer en met ons team van ervaren klinisch verloskundigen, obstetrieverpleegkundigen en gynaecologen, begeleiden we aanstaande ouders graag tijdens hun zwangerschap en bevalling in het SKB.” Vrouwen bevallen in een van de zes kraamsuites van het SKB. Tijdens de bevalling kunnen zij gebruikmaken van onder andere een VR-bril of een bevalbad, die ze kunnen helpen te ontspannen. Daarnaast biedt het SKB verschillende mogelijkheden voor pijnstilling, zoals een ruggenprik waarmee vrouwen tijdens de bevalling in beweging kunnen blijven en zelf de pijnstilling kunnen sturen. Zwangere vrouwen en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en een kijkje achter de schermen het Instagramaccount @skb_verloskundegynaecologie van het SKB volgen. Gynaecoloog Annemiek Zoet vervolgt: “En, door de goede samenwerking van de kraam- en kinderverpleegkundigen kunnen moeder en kind bij elkaar op de kamer blijven na de bevalling. Ook als de pasgeboren baby extra zorg of behandeling nodig heeft van de kinderarts, bijvoorbeeld bij een vroeggeboorte of bij medicijngebruik van de moeder”.

Zorg dicht bij huis

Het SKB werkt hard aan het dichterbij brengen en het gemakkelijker maken van zorg voor haar patiënten. Bijvoorbeeld door te investeren in zorg dicht bij huis, in de eigen regio en met een persoonlijke aanpak. Dit sluit aan bij haar visie op zorg. Inge de Wit, bestuurder van het SKB: “Een deel van onze patiënten komt uit de regio Ruurlo en omstreken. In april openden we de buitenpolikliniek in Ruurlo met een aantal specialismen en ik ben verheugd dat we daar verloskunde aan toe kunnen voegen.”

Buitenpolikliniek Ruurlo

Naast verloskunde, zijn de specialismen cardiologie, chirurgie, kindergeneeskunde en reumatologie in het Kulturhus in Ruurlo gevestigd. Het SKB heeft de intentie dit op termijn uit te breiden met het specialisme geriatrie. In het Kulturhus heeft het ziekenhuis ook een prikpost, waar patiënten bloed kunnen laten prikken.

