1.45m finalewinnares Annelies Vorsselmans: “Nu eens niet aan de safe side”

VRAGENDER – Er zijn van die wedstrijden die bij elke springruiter op het verlanglijstje staan om te winnen. Op Outdoor Gelderland was dat de 1.45m Medium Tour finale op zaterdagavond. Terwijl de tribune volgepakt was, gaf Annelies Vorsselmans een ruige barrage show weg en won ze met Acuero (v. Acorado) de Morssinkhof Rymoplast Prijs. Boven haar eigen verwachting. “Ik ben nooit zó snel”, lacht ze.

Annelies Vorsselmans is Belgisch, maar woont in Weerselo met olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam. Hij is wel op Outdoor Gelderland, maar zonder rijkleding. Door een schouderoperatie is hij naar alle waarschijnlijkheid nog een half jaar uit de running. Dat betekent dat Annelies wat meer paarden dan anders te rijden heeft. Toen hun Peruaanse klant Alonso Valez Prado ook nog zijn voet brak, schoven er nog meer naar haar toe, zoals het winnende paard van deze avond.

‘Lekkere paarden’

“Ik heb een heel planbord volstaan met lekkere paarden die goed springen”, straalt de amazone. “Zo had ik er weinig voor internationaal concours en zo kan ik overal naar toe. Natuurlijk hoop ik dat iedereen snel revalideert, maar nu gaan we ervoor.”

De extra kilometers die Annelies de laatste maanden in de ring maakte, zijn deels het geheim voor de winst van deze avond. “De laatste tijd gaat best lekker en ik heb wat meer barrages gereden, dan zit je zelf meer in het ritme en word je wat brutaler. Ik ben meestal van de nette rondjes, nu zat ik eens niet aan de safe side”, lacht ze.

Vijftien ruiters mochten terugkomen voor de winning round. De amazone won van Jeroen’s pupil Lucas Porter op C Hunter. Stalruiter Lars Wigger pakte een mooie elfde plek met de KWPN-hengst Investment (Kannan).

Gooi naar topsport

Annelies Vorsselmans geniet ervan dat het team van Stal de Sjiem zo goed rijdt in Vragender, maar ook dat de paarden zich door ontwikkelen in de sport. “Natuurlijk zou ik ook wel eens een keer een gooi willen doen naar topsport, maar daar komt veel kijken. Voor mezelf is dat nog meer zelfvertrouwen in de ring krijgen en natuurlijk een vast paard dat de capaciteiten heeft om die hoge parcoursen te springen. Een dat niet verkocht wordt. Ik heb het geluk dat ik Wilandros op 1.60m niveau mocht rijden, die is niet te koop. Maar onze stal draait grotendeels op opleiden en in de toekomst verkopen. Als een andere ruiter er dan succes mee heeft, heb ik er vrede mee. Je moet je ook weer niet te veel blindstaren op de topsport, denk ik.”

De zaterdag stond onder meer ook in het teken van de 1.30m Stoeterij Sterrehof Trofee, gewonnen door Isabella Appelboom. Maikel Schennink won de 1.35m Rabobank Grote Prijs voor CSI1* deelnemers. De dag werd afgesloten met het Anemone Horse Trucks Dressuurgala dat massaal bezocht werd. Op de laatste dag, zondag, is er ponysport, een 1.40m rubriek en de 1.55m Grote Prijs van de Provincie Gelderland vanaf 15.15 uur. Meer info: www.outdoorgelderland.nl

Rubriekswinaars zaterdag 18 juni:

CSI3* 1.40m Harry’s Horse Prijs: Viktor Melin (SWE), Atina

1.30m finale Stoeterij Sterrehof Trofee:. Isabella Appelboom, Chayan Z

CSI1* 1.35m Rabobank Grote Prijs: Maikel Schennink (NED), Glamour ES

CSI3* 1.45m Morssinkhof Rymoplast Prijs: Annelies Vorsselmans (BEL), Acuero

