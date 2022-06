Françoise Martens exposeert in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Vanaf 17 juni is de serie schilderijen ‘Homeward Bound’ van kunstenaarFrançoise Martens te zien in de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort. De serie is ontstaan naar aanleiding van haar verhuizing van het westen naar het oosten van Nederland.

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

Homeward Bound

Hoewel het wennen was aan deze plek, heeft Martens haar nieuwe eigen plek gevonden in de Achterhoek. Het is op vele vlakken een totaal andere omgeving. Het diepgaande proces van wennen zette haar aan tot het schilderen van de serie ‘Homeward Bound’, naar de bekende song van Simon & Garfunkel. Elk werk draagt deze titel, omdat elk werk met een verschillende beeldtaal en verschillende gevoelsuitdrukking toch een verhaalt vertelt over een en hetzelfde inhoudelijke proces.

De Achterhoek

Het Achterhoekse landschap is de inspirerende bron voor deze op naturalistische wijze vormgegeven serie werken. Martens maakt in dat landschap zelf foto’s die zij gebruikt als basis voor de uitwerking van haar schilderijen.

In elk werk bevindt zich een huis, waar men eerst goed naar moet zoeken voordat men het vindt. De weg ernaar toe blijkt niet altijd even makkelijk of duidelijk te zijn.

De context van deze werken is verbonden aan de wereldwijde actuele situatie van het loskomen van huis en haard en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot vinden van een nieuw huis, een huis dat je je thuis kan noemen.

Françoise Martens

Françoise Martens studeerde Illustration Design, Art History, Fashion Design en Textile Design aan de kunstacademie in Den Haag. Na haar diploma Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is zij zich gaan richten op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor verstandelijk beperkten, jongeren met gedragsproblemen, lichamelijk beperkten en psychiatrische patiënten. Later heeft Martens de opleiding Fine Arts in Den Haag gevolgd in de specialisaties Tekenen, Schilderen en Houtdruk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: 17 juni t/m 24 juli 2022

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 – 17:00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....