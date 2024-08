1.45m Grote Prijs van Outdoor Vragender voor Dennis van den Brink

VRAGENDER – Nog net voordat donkere wolken zich samenpakten en een hevige wind het hele parcours platlegde, waren de prijswinnaar van de 1.45m Grote Prijs van Outdoor Vragender gehuldigd. Dennis van den Brink ging zaterdagmiddag 24 augustus voorop in de ereronde, een positie die hij al vaker pakte op Paardensportcentrum Lichtenvoorde, maar nog niet eerder lukte hem dat met de zelfopgeleide Kallas (Dallas VDL).



Jack Meuleman en zijn zoon hadden een uitdagend finaleparcours uitgestippeld voor de veertig deelnemers. Zeven bleven foutloos en kwamen terug in de barrage, waar 1.000 euro klaarlag voor de winnaar.

Berber Dijkman liet een zeer efficiënte ronde zien met de lichtvoetige en handige Coberlina Z (Casimo) en zou daarmee tweede worden. Het was Dennis van den Brink die onder haar tijd dook, ondanks dat Kallas een flinke struikeling maakte na een ruige sprong over een oxer, op het nippertje in de benen bleef en zijn werk afmaakte. Roelof Bril werd derde met de zelfgefokte Iberico (Contendro I), die al heel wat 1.60m parcoursen in de benen heeft. “En nu fijn eens een gaatje lager kan springen”, is de ruiter in zijn nopjes over de dubbele nulrit.

Ook Dennis van den Brink is blij met Kallas, die negen jaar geleden door zijn vader Teus van den Brink werd aangekocht als veulen. Hij schopte het tot KWPN goedgekeurde hengst, zijn nakomelingen spreken ook aan, maar hij dekte geen grote aantallen merries en de hormonen zaten hem toch wat in de weg. Afgelopen winter werd hij gecastreerd.

“Kallas kan het allemaal wel, maar hij had wat concentratieproblemen”, lacht Dennis van den Brink. Als hengst liet hij zich snel afleiden door de omgeving. Nu hij gecastreerd is, lijkt hij in de vorm van zijn leven te komen. “We begonnen dit jaar in Oliva, waar hij al goed sprong. Kortgeleden won hij twee internationale rubrieken in De Wolden en nu hier in Vragender het 1.45m. Echt heel fijn. Kallas is nu veel meer happy en rustiger, ook thuis. En nu ga ik hem afspuiten”, wandelt Dennis van den Brink met zijn winnaar naar de kraan waar alle springpaarden na afloop van hun parcours worden afgespoeld.