Afrikanen melden zich bij Kramp Run

VARSSEVELD – Het topveld voor de 11e editie van de Kramp Run in Varsseveld krijgt vorm. Twee Ethiopiërs en twee Marokkanen hebben hun deelname op zaterdag 9 september bevestigd. Een tijd onder de 14 minuten op de 5 kilometer, en dus een parcoursrecord, lijkt realistisch.

Olympische kanshebbers

De Ethiopiër Mustefa Kedir Tebo maakt grote kans op de winst tijdens de Ducona PET Packaging TopRun. 2:07.49 op de marathon is zijn beste tijd, gelopen in 2021 in Rotterdam, toen hij zestiende werd. Ook zijn 14:15 op de 5 kilometer is snel te noemen. Tebo is tegen alle weersomstandigheden bestendig, want hij werd dit jaar derde in een koude Mastboscross, waarna hij de snikhete 10 kilometer in Voorthuizen op naam schreef. Zijn landgenoot en vriend Getachew Niguse staat eveneens op de startlijst. Tebo en Niguse vonden elkaar in het asielzoekerscentrum in Boxtel, waar ze niet meer als burgers van hun moederland werden gezien. De Ethiopiërs, met de droom ooit een Nederlandse Olympische medaille te winnen, zullen elkaar naar een tijd onder de 14:00 minuten proberen te helpen. De Marokkaan Mahdi Grich kan eveneens meedoen voor een razendsnelle tijd op de vijf rondes van een kilometer in Varsseveld. Zijn landgenoot Driss Gharib is ook van de partij op 9 september, alvorens hij een dag later in de Singelloop Enschede zal starten. De vier Afrikaanse topatleten gaan de strijd aan met Filmon Tesfu. De atleet uit Den Helder zal zijn parcoursrecord van 14:01 willen verdedigen. Tesfu liet al weten ook naar een tijd onder de 14 minuten op zoek te zijn. Stefan Scanu, coördinator van de Ducona PET Packaging TopRun, is blij met de internationale deelname. “Er gaat weer een sterk veld op jacht naar het parcoursrecord in Varsseveld. Ook tussen de regionale toppers gaat het een mooie strijd worden. In totaal staat de teller van de Kramp Run momenteel op ruim 500 deelnemers.”

Gert-Jan Wassink

Mede-oprichter én geboren Varssevelder Gert-Jan Wassink zal dit jaar wederom starten tijdens de Kramp Run. Wassink, voormalig Europese toploper op de cross, beleefde zijn hoogtepunt in de wedstrijd in 2016. Toen hield de publiekslieveling in de eindsprint de Belg Kim Ruell van de overwinning. Ook dit jaar gaan enkele snelle Belgen de strijd aan voor de ereplaatsen. Yannick Michiels stond al meerdere keren aan de startlijn, met een derde plaats als beste resultaat. Sander Vercauteren pakte vorig jaar punten in de premiesprint tijdens de Kramp Run en werd uiteindelijk zevende. Met een persoonlijk record van 13:53 op de baan zou ook hij mee kunnen doen voor de top drie. Zijn vriendin Julie Voet is één van de kanshebbers in de vrouwenwedstrijd. De pas 19-jarige Belgische werd vorig jaar derde in Varsseveld, maar lijkt nu beter in vorm. Ze is de regerend nationaal kampioene onder 20 jaar en een groot talent met een persoonlijk record van 16:30 minuten. Haar voornaamste concurrente wordt Vera de Vries, die eerder al haar deelname bevestigde. De Vries is de titelverdedigster tijdens de 11e editie.

Gratis deelname

De Ducona PET Packaging TopRun, het spektakelstuk tijdens de Kramp Run, vindt plaats om 18:30 uur. Onderdeel hiervan is het Achterhoeks Kampioenschap 5 kilometer, met prijzen voor de snelste drie dames en heren uit de regio. De Kramp Run Varsseveld start zaterdag 9 september met de KidsRun (1 kilometer) en JeugdRun (2 kilometer). De organisatie vindt dat elk kind moet kunnen meedoen en heeft daarom besloten dat deelname aan de jeugdlopen gratis is. Daarop volgt de FrameRun, waarin atleten met een beperking rondes om de kerk in Varsseveld afleggen. Het populairste onderdeel is de Business- en RecreantenRun van 5 kilometer. Dit parcours loopt door de hallen van Svedex en Kramp. Atleten die onder de 17 minuten (mannen) of 21 minuten (vrouwen) lopen op de 5 kilometer kunnen zich via toprun@kramprunvarsseveld.nl aanmelden voor de Ducona PET Packaging TopRun. De Kramp Run bestaat uit een samenwerking tussen Kramp, de atletiekverenigingen AVA ’70, Atletico ’73 en ARGO Atletiek en de stichting Kanjers voor Kanjers.

Alle informatie en inschrijven vind je op www.kramprunvarsseveld.nl .