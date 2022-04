Bondscoach Jos Lansink houdt oog op ruiters tijdens Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Met zakelijke events, een topvoetbalwedstrijd, exclusieve winkels en een prominente plek voor aangepaste sporten is Outdoor Gelderland veel meer dan alleen paardensport. De nieuwe bondscoach van de Nederlandse springruiters, Jos Lansink, heeft zijn focus wel op de topsport en kijkt uit naar het evenement van 15 tot en met 19 juni. “Outdoor Gelderland was altijd één van mijn favoriete concoursen, super georganiseerd en altijd op een mooie locatie. Ik ben blij dat het terug is van weggeweest,” reageert hij.

Belangrijke schakel

Outdoor Gelderland biedt springpaarden en ruiters de kans zich bij Jos Lansink in de kijker te rijden. “Een concours op driesterrenniveau, zoals Outdoor Gelderland, is een heel belangrijke schakel in de ontwikkeling van paarden en ruiters. Voor de opleiding en opbouw van een combinatie zijn deze concoursen hard nodig,” legt de geboren Twent uit. “Ook voor topruiters die normaal vier- en vijfsterrenwedstrijden rijden is een driesterrenconcours heel belangrijk om hun andere paarden ervaring op te laten doen en op een hoger niveau te krijgen. Daarbij is het voor jonge ruiters ook weer een opstap van het tweesterren- naar het driesterrenniveau.”

Aanwas

Tijdens de Grote Prijs van Outdoor Gelderland zet parcoursbouwer Louis Konickx de hindernissen op een hoogte van 1.55 meter. Slechts vijf centimeter onder het allerhoogste internationale springniveau. Vanaf het moment dat paarden hoger dan 1.45m springen houdt Jos Lansink ze in het vizier.

“Het is heel belangrijk dat er aanwas van nieuwe combinaties blijft komen. Op alle paarden die hogere parcoursen dan 1.45m springen laat ik mijn oog vallen. Die heb je misschien vandaag nog niet nodig in een landenteam, maar het kan maar zo zijn dat dat volgend jaar wel het geval is. En dan kun je ze nu misschien al een beetje helpen met een planning maken of wat andere tips. Twee weten immers meer dan één,” aldus Lansink.

Verschillende rollen

De tegenwoordig in België woonachtige oud-Nederlander heeft in verschillende rollen al successen ervaren op Outdoor Gelderland. In zijn actieve carrière als deelnemer en trainer, de laatste edities als eigenaar van deelnemende paarden. Het meest recente succes kwam in 2019 toen zijn toenmalige stalruiter Frank Schuttert met Lansinks paard First Lady G derde werd in de voorlopig laatste Grote Prijs van Outdoor Gelderland. Maar dit jaar zal Lansink dus voor het eerst in de rol van bondscoach de ruiters en paarden op het evenement in de gaten houden.

Wat is er nog meer?

Naast de sportieve hoogtepunten voor het springen is er ook een aantrekkelijk bijprogramma samengesteld. Op zaterdag 18 juni zullen prachtig geklede dames veel bekijks trekken op hun Ladies Day. Het adembenemende dressuurgala zal die dag afsluiten. De allerkleinsten laten hun kunnen zien in de SoSo Bixierubrieken, Vitesse voetbalt tegen De Graafschap, One Switch geeft ruiterfitheidclinics en er is een symposium van AniCura. Voor meer informatie: www.outdoorgelderland.nl.

