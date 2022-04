Sobere overwinning Grol op Eilermark

GROENLO – Het was geen mooie wedstrijd en Grol speelde aanvallend ook niet goed, maar men wist toch met 0 – 1 te winnen van een irritant spelend Eilermark. Het doelpunt van Grol viel al in de 6e minuut en werd gescoord uit de eerste aanval van Grol door Luc Berentsen. Voor de rest van de wedstrijd beperkte Grol zich voornamelijk tot verdedigen. Eilermark probeerde wel aan te vallen, maar kreeg slechts één grote kans, die ze voor open doel via een eigen speler overschoten. Na 7 minuten extra tijd in de eerste helft en 7 minuten in de tweede helft, ten gevolge van een groot aantal blessurebehandelingen, wist Grol de 0 – 1 over de streep te trekken. Met de 2 – 1 winst van vorige week op Schalkhaar, bezet Grol nu de gewenste derde plaats op de ranglijst, dat aan het eind van het seizoen recht geeft op de nacompetitie.

Grol startte op een goed kunstgrasveld, dat vlak voor de wedstrijd nog geborsteld werd. Het veld was derhalve perfect. De insteek van Grol was net als vorige week weer om te zorgen dat het verdedigend goed staat en indien mogelijk snel om te schakelen en voor een verrassende aanval te zorgen. Dit leverde na zes minuten al succesvol de 0 – 1 op. De weer zeer goed spelende Tiem Rots speelde Tycho Riteco in, die tussen enkele verdedigers en de keeper de bal perfect aflegde op Luc Berentsen, die eenvoudig de 0 – 1 kon binnenschieten.

Eilermark liet echter zien over kwaliteit te beschikken, en met Dely Nahrwold en Lesley Nahrwold over twee gevaarlijke spelers. Maar Grol stond goed en Eilermark wist tot vlak voor rust geen kans te creëren. Met name Mike Kempers viel aan Grolkant op door zijn goede verdedigende werk. Ook Max de Vries zorgde voor enkele belangrijke verdedigende acties. En daarnaast was ook Nick Oude Luttikhuis één van de beste spelers aan Grolkant: hij plukte op de juiste momenten de bal uit de lucht, kwam op tijd uit om de aanval te onderscheppen en verrichtte een mooie redding op een afstandspegel van Eilermark. Deze eerste echte redding vond echter pas plaats na 40 minuten. Het publiek werd dus niet verwend met heel veel doelkansen.

Na een half uur kwam Titus Hoffman ongelukkig terecht en verdraaide daarbij zijn knie. Hij verliet per brancard het veld. Volgens een eerste onderzoek in het ziekenhuis lijkt het gelukkig waarschijnlijk niet de kruisbanden te zijn. Zijn vervanger was Thomas Porskamp die na lange tijd weer een wedstrijd in Grol 1 voetbalt. Hij deed dit verdienstelijk.

Grol ging met 0 – 1 rusten. De tweede helft leek op de eerste helft. Eilermark was veelvuldig in balbezit en Grol kwam er niet echt meer uit. Er was te snel balverlies bij de aanvallen van Grol. Het werd een rommelige wedstrijd met veel kleine overtredingen, veel blessurebehandelingen en diverse irritaties over en weer, waarbij Eilermark vaak onnodig nog een extra tikje of een duwtje uitdeelde. Tiem Rots was de beste aanvaller aan Grolkant: diverse mooie acties op het middenveld, maar het leverde geen doelkansen op.

Na een half uur in de tweede helft leek Eilermark dan eindelijk loon naar werken te krijgen en de gelijkmaker binnen te schieten. De Grolverdedigers en Nick Oude Luttikhuis waren reeds uitgeschakeld bij een scrimmage voor het doel, maar Eilermark schoot verrassend de bal via een eigen speler over. Ook in blessuretijd kwam Eilermark dicht bij het Groldoel, maar de bal rolde uiteindelijk gelukkig rustig naast. Grol had wel enkele aanvallen in de tweede helft en gaf de ballen strak voor, maar dit leverde geen doelkansen op.

Komende zondag speelt Grol om 14.30 uur thuis tegen nummer 12 van de ranglijst Wijhe ’92.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

6. 0 – 1 Luc Berentsen

Scheidsrechter: Andre Leushuis

Gele kaarten:

Eilermark: 1x

Grol: Mike Kempers, Max de Vries, Mick Wissink, Tygo ten Bulte.

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Max de Vries, Ramon Landewers, Mike Kempers, Eduardo de Sousa Cavalcante, Rico Lammerdink, Titus Hoffman (30. Thomas Porskamp), Tiem Rots (75. Jordy Schutten), Mick Wissink (75. Sem Brummelaar), Tycho Riteco (88. Tygo ten Bulte), Luc Berentsen.

Programma Grol 1

Zondag 1 mei om 14.30 uur: Grol – Wijhe ’92

Dinsdag 3 mei om 20.00 uur: Grol – SDOUC (Achterhoekcup)

Zondag 8 mei om 14.00 uur: Bon Boys – Grol

Uitslagen 2J

Eilermark – Grol 0 – 1

Schalkhaar – Achilles ’12 1 – 1

NEO – Barbaros 5 – 0

Wijhe ’92 – SDC ’12 2 – 1

Vogido – ATC ’65 3 – 3

Lemelerveld – BWO 3 – 1

FC Suryoye – Bon Boys 3 – 1

Stand 2J

1. NEO 19 – 41

2. Bon Boys 19 – 41

3. Grol 19 – 34

4. Achilles ’12 19 – 34

5. Eilermark 19 – 31

6. Schalkhaar 19 – 27

7. FC Suryoye 19 – 27

8. ATC ’65 19 – 26

9. SDC ’12 19 – 25

10. BWO 19 – 24

11. Lemelerveld 19 – 23

12. Wijhe ’92 19 – 22

13. Barbaros 19 – 14

14. Vogido 19 – 12

