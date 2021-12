Clubs uit Winterswijk halen € 24.000 op met Grote Clubactie 2021

WINTERSWIJK – 350.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Winterswijk haalden verenigingen in totaal € 24000 op. Landelijk deden 5.267 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij ruim 10,7 miljoen euro – 1,2 miljoen meer dan vorig jaar – op door bijna 3,6 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records. De online verkoop steeg spectaculair.

Dit jaar deden in Winterswijk de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club.

Winterswijk Penta Winterswijk €14244, Budocentrum Winterswijk €3420, Fiets-Cross- Club Lichtenvoorde €2502, Schietvereniging Diana €450, Jazzy Women €306 Winterswijk Ratum Muziekvereniging Crescendo Ratum €2034 Winterswijk Meddo SC Meddo €897 Winterswijk Woold Hippische vereniging Winterswijk €147

