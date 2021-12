Steven Veldhuis wint Grote Prijs Jumping de Achterhoek: ‘Dubbel feest’

VRAGENDER – Ondanks alle restricties en nieuwe Corona-maatregelen bleef het vierdaagse Jumping de Achterhoek in Vragender overeind. Zij het in aangepaste vorm, om 17.00 uur moesten de wedstrijden afgelopen zijn, de paardensport was er niet minder om. Een knaller was de 1.45m Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland op zaterdagmiddag, gewonnen door Steven Veldhuis uit Haaksbergen met Installera Balia RS. Veldhuis vierde dubbel feest, want even daarvoor won hij ook al de 1.35m Stal Melse Prijs. “Ik heb fijne concoursdagen gehad. Nu een Sinterklaasfeestje.”

Jumping de Achterhoek kon dit weekend zonder publiek toch doorgang vinden, iets waar de deelnemers bijzonder blij mee waren. Ook Steven Veldhuis was erg opgelucht: “Ik had graag internationaal willen rijden en was al bang dat het helemaal niet door kon gaan. Maar gelukkig kon het nationaal wél. Het was niet zomaar een concours, de aankleding was extra en de parcoursen waren goed gebouwd. Tevens complimenten voor de organisatie, de familie Morssinkhof, het was echt fantastisch.”



Sander Geerink uit Gelselaar met Global en Bas Moerings uit Brabant met Ipsthar werden knap tweede en derde in de Grote Prijs, waarbij 14 ruiters zich plaatsten voor de barrage. Thuisrijders Melvin Greveling op Noukie en zijn vriendin Micky Morssinkhof met Quintendros E wonnen een zesde en negende prijs.

“Het was een lekker dagje vandaag” lacht Veldhuis, die 2.250 euro incasseerde. Mijn merrie Installera Balia RS is acht jaar oud en dit was haar tweede 1,45 m barrage. De eerste ronde verliep al volgens plan, ze sprong heel goed. Gisteren in het 1,40 had ze twee suffe foutjes, dat gebeurt haar eigenlijk zelden. Ik denk dat ze die nog een beetje in haar achterhoofd had, want op het voorterrein was ze al heel scherp.”

1.35m gewonnen met ‘cadeautje’

De 1.35m winnares van Steven Veldhuis is de achtjarige merrie Iregina. “Wij noemen haar thuis ‘ons cadeautje’. We hadden haar moeder met twee verschillende hengsten proberen te dekken, maar dat was allemaal niet gelukt. Iets van 16 maanden later, het was al bijna winter, kwam dit veulen opeens ter wereld. We hebben DNA-onderzoek laten doen, maar hebben nog steeds geen idee wie de vader is.”

Finales jong talent

Jumping de Achterhoek werd op zondag afgesloten met spannende finales van de GMB-competitie voor jonge springpaarden. Bij de zes- en zevenjarige paarden won Geert Jan Boer met Cadillac Z (v. Carrera VDL). Beste vijfjarige was Loek (v. Hyperion) onder Jack Broek en de winnende vierjarige was Magic Linda DI (v. Ibolensky) onder Jasmin Seppälä.

De ponyfinales om de Achterhoek Anemone Horsetrucks Bokaal op zondagochtend kwamen op naam van de getalenteerde Sander Hulst en Renske van Middendorp.

De organisatie blikt met veel voldoening terug. “Het team heeft zich tot het uiterste ingespannen om weer een bijzonder concoursweekend te organiseren, geheel passend binnen de huidige regelgeving. We wilden de ruiters het gevoel geven dat ze op een speciale wedstrijd waren en dat is gelukt. De hal zag er prachtig uit, er was echt veel prijzengeld te verdienen en dat zag je ook direct terug in de prestaties. Er werd flink gestreden in de ring. Het is nog steeds spijtig dat er geen publiek bij mocht zijn, maar hopelijk volgend jaar wel. En dan weer tijdens internationaal Jumping de Achterhoek. Deze editie was mooi, maar we willen natuurlijk weer terug naar het internationale werk met ruiters die van heinde en ver naar de Achterhoek komen”, vertelt woordvoerster Wendy Scholten.

