Dames 1 HV Grol sluit seizoen af met winst

GROENLO – Bij alweer de laatste thuiswedstrijd van de dames 1 van HV Grol, afgelopen zaterdagavond, traden ze in een vol sporthal Den Elshof aan tegen de dames van Borhave 1 uit Borne, de hekkensluiter van de competitie. Niettemin ging de thuisploeg moeizaam van start. De dames van Borhave kregen elke aanval lang de gelegenheid te spelen en wisten langzaam, maar zeker een voorsprong te nemen. Helaas troffen de dames van HV Grol met beter en sneller spel dan de tegenstander het doel herhaaldelijk niet, of eigenlijk wel, maar dan voornamelijk paal, lat of de keepster. Tegen het eind van de 1e helft herpakten ze zich en wisten de achterstand terug te brengen tot 8-9.



Na rust ging het de eerste periode gelijk op en kwam het na ca. 10 minuten tot een gelijke stand van 14-14. Vanaf dat moment werd bij HV Grol de gashendel gevonden en stonden ze binnen tien minuten met snel spel, vanuit een ijzersterke dekking, op een voorsprong van 23-14 en was de winst zeker. Keepster Kim nog herstellende van een hersenschudding gaf het stokje over aan Nikki en die stond ook sterk te keepen. Het publiek zag een mooi laatste deel van de wedstrijd en de eindstand werd bepaald op 25-17.

Voor dames 1 van HV Grol zit de officiële competitie er op. Ze bedankten dan ook het talrijke en enthousiaste toegestroomde publiek voor alle support.