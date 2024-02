Grol zaterdag 3 wint in moeizame wedstrijd van Fc Bergh 4.

GROENLO – Zaterdag zijn wij afgereisd naar ‘s Heerenberg om het op te nemen tegen Fc Bergh 4, de nummer laatst op dit moment van de ranglijst.

We spelen de wedstrijd op een natuurgrasveld. Dit veld heeft geleden van de regenval en was dan ook erg zwaar om op te spelen. Het is dan ook een slordige en rommelige wedstrijd van beide teams.

Het is Bergh dat in het begin van de wedstrijd de beste kansen krijgt. Ze zijn dichtbij een openingstreffer maar de bal komt via de paal terug het veld in. Grol heeft het moeilijk om de bal goed rond te laten gaan. Het baltempo ligt te laag wat ten goede komt voor het verdedigende werk van onze tegenstander.

Grol kan de eerste helft geen grote kansen creëren en zo gaan wij met de brilstand richting rust.

Na de rust is het Grol die meer balbezit heeft en zo Bergh meer onder druk kan zetten. Toch is het Bergh die een grote mogelijkheid aangeboden krijgt na een te korte terugspeelbal van Thijs op doelman Barry. Een speler van Bergh pakt de bal op maar schiet de bal op het lichaam van de uitkomende Barry.

Grol krijgt mogelijkheden maar weet de mooiste kansen niet te benutten of de doelman van Bergh weet redding te brengen.

Het is een wissel van Youri die goed uitpakt. Wouter komt erin voor Teun waardoor Thijs een linie doorschuift. Het is nog geen minuut later als Thijs op aangeven van Ronald vrij in het 16 meter gebied de bal heel beheerst over de doelman weet te schieten, 0-1 in de 71ste minuut.

Het is in de 80ste minuut als Thijs de bal goed voorzet en Ronald voor het eerst in lange tijd met zijn hoofd weet te scoren, 0-2. De wedstrijd kabbelt richting het einde.

Het is in de laatste minuut als Grol nog een strafschop krijgt. Deze wordt gezet door Kevin. Hij ziet uiteindelijk zijn inzet via de doelman en paal in het doel belanden, 0-3.

Grol wint op een zwaar veld deze moeizame wedstrijd. Belangrijkste is dat de punten mee gaan naar Groenlo.