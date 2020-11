FC Twente speelt richting lastigere tegenstanders

FC Twente kent tot nu toe een relatief makkelijk seizoen, als we naar de uitslagen kijken tenminste. Alleen tegen Feyenoord, FC Utrecht en FC Emmen lieten ze punten liggen. De club uit Enschede staat nu dan ook heel veilig in het linkerrijtje in de tussenstand. De vraag is of ze dit vol gaan houden, de komende periode komen ze namelijk de koplopers tegen.

De verwachting is daarom dat het volgende deel van dit competitie seizoen in de Eredivisie iets lastiger wordt voor FC Twente. Dan komen ze de koploper, Ajax, nog tegen en ook moeten ze nog een keer tegen PSV én Vitesse. Dit zijn de teams die momenteel in de top 3 staan en hier voorlopig ook nog niet uit willen. Ondanks dat het hierdoor naar verwachting wat lastigere wedstrijden worden voor de tukkers, blijven de kansen dat FC Twente deze Eredivisie in het linker rijtje eindigt groot . Zeker als ze blijven spelen zoals ze tot nu toe doen.

Even terug naar het begin van het seizoen. Tegen FC Emmen, die momenteel zo goed als onderaan staat, speelden de tukkers een gelijkspel. Trainer Ron Jans was niet tevreden met deze ene punt, er had meer in gezeten volgens hem. “In de eerste helft hadden we het overwicht moeten uitdrukken in de score.” Dat deden zijn spelers niet, pas in de tweede helft kwamen ze tot scoren. Daarna liet Emmen ook niet lang op zich wachten met een tegentreffer.

Jans uit zich wel tevreden over de ene punt die ze eerder in het seizoen mee wisten te nemen uit Rotterdam, in de wedstrijd tegen Feyenoord. In blessuretijd werd het nog wel even heel spannend, Feyenoord drukte hier goed door, terwijl FC Twente duidelijk vermoeid was. De trainer gaf na de wedstrijd aan dat ze hier nog beter in moeten zijn.

Dat de ploeg pas op 24 oktober hun eerste nederlaag lijdt, daar kan niemand echt ontevreden over zijn. De ploeg uit Enschede moest achteraf ook erkennen dat Utrecht nu eenmaal de beter voetballende ploeg was in die wedstrijd.

Pittig programma

De komende maanden staat er een pittig programma te wachten voor FC Twente. En de eerste tijd moeten ze dit doen zonder verdediger Dario Dumic, die zit voorlopig op de bank met een hamstringblessure. Dumic maakte onlangs nog zijn debuut als basisspeler en maakte direct een goede indruk. Gelukkig is centrale verdediger Kik Pierie wel weer fit, hij kan de uitgevallen Dumic hierdoor vervangen.

Achter die verdediging staat natuurlijk nog altijd Joël Drommel. Een keeper van kwaliteit, zo is ook opgevallen bij Frank de Boer, trainer van het Nederlands elftal. Hij maakt samen met Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ) deel ut van de keepersselectie van Oranje. Een groot compliment voor de jonge keeper, maar ook voor FC Twente. Het is een teken dat de club goed bezig is.



Wout Brama, die al lange tijd bij de club speelt, ziet ook een positieve ontwikkeling binnen zijn team, vertelt hij aan Voetbal International : “Aan het begin van het seizoen stonden we met helemaal niks, ik denk dat de club keihard heeft gewerkt om een goede selectie nee te zetten. Er is nu een heel fijne positieve energie bij de club. En dat werd ook wel een keer tijd, moet ik zeggen.”