Grol 3 heeft belangrijke zege behaald op de nummer 2 van de ranglijst, Concordia Wehl 2.

WEHL/GROENLO – Grol 3 is afgereisd naar Wehl voor een cruciale wedstrijd in de strijd om de eerste plaats tegen Concordia Wehl 2. Bij aankomst op het complex van Concordia was het meteen omkleden en voorbereiden op de wedstrijd. Door een vol wedstrijdprogramma was er weinig tijd voor een warming-up. Ondanks het herfstachtige weer van de afgelopen week, speelden we vandaag op een prachtig kunstgrasveld. Om 15:00 uur begon de wedstrijd in de regen. Het was meteen duidelijk dat beide teams wilden winnen, ondanks een wat rommelige start. Grol was in het begin zoekende naar organisatie. De eerste echt grote kans was voor Concordia, na een fout op het middenveld, wat resulteerde in een diepe bal op de spits met een vrije doorgang naar het doel van Grol. Doelman Barry wist deze een-op-een situatie perfect te keren.

Desondanks de waarschuwing was Grol nog niet scherp genoeg en maakte nog geen minuut later opnieuw een fout in de opbouw, die dit keer wel werd afgestraft. De spits van Concordia kwam vrij voor het doel en scoorde met een bekeken schuiver in de 8ste minuut: 1-0. Na dit tegendoelpunt kreeg Grol de organisatie beter op orde, mede omdat Concordia zich na de voorsprong meer terugtrok. Na een kwartier spelen had Grol een speloverwicht, maar grote kansen bleven uit. De verdediging van Concordia, onder leiding van Youri en Kevin, hield stand. Grol kon van achteren opbouwen en creëerde steeds betere kansen. In eerste instantie misten Ronald, Teun en Niek precisie, of de doelman van Concordia bracht redding. Uiteindelijk was het Ronald die zich vrij speelde op de rand van de 16 meter en met een strak schot in de verre hoek de keeper van Concordia kansloos liet, wat de 1-1 betekende in de 25ste minuut. Na deze gelijkmaker drong Grol aan voor nog een doelpunt voor de rust. Youri was met een kopbal dichtbij, maar zag zijn inzet door een verdediger van Concordia van de lijn worden gehaald. Met een goed gevoel ging Grol de rust in.

De tweede helft begon Grol sterk en zocht direct de aanval. Ronald werd goed in het centrum aangespeeld en moest eigenlijk scoren, maar zijn inzet werd gedeeltelijk gekeerd door de keeper, waarna een verdediger de bal tot hoekschop verwerkte. Khalid benutte deze hoekschop door de bal van dichtbij hard binnen te schieten, waarmee Grol in de 50ste minuut een verdiende 1-2 voorsprong nam! Concordia moest nu echt aan de bak om een gelijkmaker te forceren. Ze verlieten hun defensieve opstelling en zochten meer de aanval, wat Grol meer ruimte gaf. Het spel werd meer evenwichtig en Grol creëerde goede kansen om de voorsprong te vergroten, maar het ontbrak aan scherpte. Ronald was met een hard schot het dichtst bij een doelpunt, maar zag de bal op de lat eindigen. Concordia nam meer risico en wist de organisatie van Grol te ontregelen. Naarmate het einde van de wedstrijd naderde, werd het spel aan de zijde van Grol rommeliger. Doelman Barry moest nogmaals ingrijpen om een schot van Concordia te keren. Concordia drukte wel voor meer en verdiende enkele hoekschoppen, maar werd niet echt gevaar