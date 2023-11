Carnavalsvereniging De Knunnekes kondigt nieuwe leden en activiteiten aan

GROENLO – Tijdens de algemene ledenavond op vrijdag 3 november, heeft carnavalsvereniging De Knunnekes, onder leiding van president Maarten Kooiker, belangrijke aankondigingen gedaan. In het City Lido, ook bekend als het carnavalshoes van Groenlo, werd een uitgebreide agenda besproken die belangrijke veranderingen en evenementen aankondigde.

De vereniging verwelkomde negen nieuwe leden, waaronder Simon Broshuis, Tijn te Molder, Jip Oostendorp, Pablo Vriezen, en Rick Oostendorp die zich bij de jeugdcommissie voegen. Kyra Boschker zal de optochtcommissie versterken. Daarnaast is er een wisseling van de wacht bij de optochtcommandant; Mike Ruikers geeft het stokje door aan Roland te Koppele. De Raad van elf verwelkomde Jarno Overkamp, Dave Keunekamp, en Bas Stapelbroek als nieuwe leden. Zij vervangen Barry Jansen, Reinoud Rave, en Pascal Heutinck. Danny Nijland neemt de belangrijke functie van Raadsheer over, en zal als zodanig de Raad van Elf vertegenwoordigen binnen het hoofdbestuur. Jeroen (Donny) Doest is de nieuwe vorst, die voormalig vorst Miquel Porskamp opvolgt.

Activiteiten

XL-Event: Zaterdag 11 november

Beleef een dag vol muzikaal vermaak tijdens het XL-event op zaterdag 11 november.

59ste Prinsenbal: Vrijdag 17 november

Op vrijdag 17 november het 59ste Prinsenbal. Op deze avond worden de nieuwe hoogheden van het Grolse carnaval onthuld.

Pronkzittingen / Buutavonden: 11, 12, 13, 14, 19, 20 januari 2024

De pronkzittingen / buutavonden vinden plaats in City Lido op de 11, 12, 13, 14, 19 en 20 januari 2024. Zorg dat je op tijd bent voor de kaartverkoop om deze avonden vol humor en gezelligheid bij te wonen. Start Voorverkoop Kaarten: Vrijdag 24 november. Start Vrije Verkoop Kaarten: Vrijdag 1 december. Let op: voor de zondag-zitting op 14 januari is het noodzakelijk om kaarten via de voorverkoop aan te schaffen.

Carnaval 2024: Vrijdag 9 februari – Dinsdag 13 februari

Het carnaval is volgend jaar op vrijdag 9 februari en zal doorgaan tot de uitbundige afsluiting op dinsdag 13 februari.