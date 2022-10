Grolsch & Brouwersnös brouwen samen een uniek bier voor de Slag om Grolle

GROENLO – Op 21, 22 en 23 oktober vindt in Groenlo de Slag om Grolle plaats. Speciaal voor deze gelegenheid hebben brouwers Koninklijke Grolsch en Brouwersnös de handen in elkaar geslagen voor een ‘collabbrew’. Vandaag lanceren ze samen het bier vanuit ‘t Brouwersnös in Groenlo. Het bier, dat door deelnemers van de bijbehorende prijsvraag Dulcken is gedoopt, is een bruin bier met kandij.

Mathijs Dulcken

De naam van het bier is verkozen via een socialmedia-actie vanuit de brouwers en de Slag om Grolle. Deelnemers hadden de keuze uit 3 verschillende namen, elk met een eigen verhaal. Dulcken was met meer dan 60% van de stemmen de onbetwiste favoriet.

Het bier is vernoemd naar Mathijs Dulcken, de vroegere stadscommandant van vesting Grolle. Op 18 juli 1627 zat Dulcken rustig met een paar gasten aan tafel toen werd gemeld dat het leger van Prins Frederik Hendrik voor de stad lag. De commandant reageerde uitermate koel op dit bericht: hij rondde zijn diner af, dronk zijn glas bier leeg, en haastte zich daarna pas naar de stadswallen om Grolle in paraatheid te brengen. Niet lang na het begin van de belegering werd hij in zijn schouder geraakt met musketkogel. Zijn stad verdedigen tegen zó’n grote overmacht; die man verdient een biertje!

Authentiek en Strijdlustig

Dulcken is een bruin bier met kandij dat is geïnspireerd door het verleden. In de 17e eeuw dronk men bier al bij het ontbijt. Naarmate de dag vorderde dronken degenen die het zich konden veroorloven zwaarder en voedzamer bier, zoals een bruin bier. Men beweert zelfs dat de overwinning op de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog grotendeels met bieraccijnzen is gefinancierd.

Meesterbrouwer Marc Janssen: “Dulcken is een bruin bier, gebrouwen met diverse donkere mouten. Het is een authentieke bierstijl met een strijdlustig karakter. We hebben namelijk ook gebruik gemaakt van ‘Warrior hop’. Het bier heeft een alcoholpercentage van 5.6%. De toevoeging van een vleugje Kandij zorgt voor een aangename afdronk”.