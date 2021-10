Grol H.V. DS 2 – Blauw Wit DS 1

Deel dit bericht













GROENLO – Zaterdag werd de eerste thuiswedstrijd (sinds lange tijd) van dames 2 gespeeld. Vol goede moed stonden de handbaldames aan de start. Na het verlies bij de uitwedstrijd van een week eerder, waren ze vandaag toch echt van plan om de punten in Groenlo te houden. Grol kwam goed uit de startblokken. Margo opende de score voor de Grolse dames en nam ook niet veel later het tweede doelpunt voor haar rekening. De aanvallen bij Grol liepen prima en ook de verdediging stond op haar plek. Een paar fraaie aanvallen resulteerden in een paar mooi afstandsschoten en ook van de cirkelspeelster werd veelvuldig gebruik gemaakt. Grol wist het doel goed te vinden en ging dan ook met een overtuigende tussenstand van 13-3 de rust in.



Na rust werd doorgegaan met scoren en ook de verdediging werd goed gesloten. Beide Grol-goalies stonden hun mannetje en gaven Blauw Wit uit Ruurlo niet veel kansen op scoren. Toch wist Blauw Wit ook in de tweede helft het doel van Grol drie keer te vinden. Eindstand HV Grol DS2 – Blauw Wit DS1 23-6.



Komend weekend speelt dames 2 een uitwedstrijd en wel om 19.30 uur in Enschede tegen de dames van Cabezota DS1.



