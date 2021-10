Groenlo heeft een nieuw beeldmerk

Deel dit bericht













GROENLO – Het Achterhoekse vestingstadje Groenlo heeft woensdag 13 oktober een nieuw beeldmerk gelanceerd. Bij het Stadsmuseum en Stadsboerderij werd het logo gepresenteerd op een vaandel en vlag.

De realisatie van het logo kwam tot stand door een initiatief van de GOV. Deze heeft een ontwerpwedstrijd uitgezet voor het nieuwe beeldmerk. Vijf Groenlose ontwerpbureaus werden uitgenodigd om hun ontwerp aan te leveren. “Er zaten erg mooie ontwerpen bij”, aldus de jury. De jury bestaande uit leden van de Werkgroep promotie Groenlo, gemeente Oost Gelre, GOV en VVV kozen het beeldmerk van Stefan te Loeke van ontwerpbureau Loek & Feel als het winnende ontwerp.

De onthulling van het logo werd gevierd met taart, die door wethouder Bart Porskamp werd aangesneden, en voor het stadsmuseum werd een vaandel met het nieuwe beeldmerk neergezet. We hebben het zo ontwikkeld dat men kan zien hoe het nieuwe logo toegepast kan worden”, vertelt Meike Prollius, Regio- en Projectcoördinator Achterhoek Toerisme aan de aanwezigen in het Stadsmuseum. Ook bij de stadsboerderij werd de vlag uitgehangen met daarop het stadsmuseum en het logo.

Het nieuwe staande logo is volgens Stefan te Loeke modern en eigentijds, maar ook strak en een tikje eigenwijs. “Bij een vestingstad wordt vaak in het verleden gedacht, maar Groenlo is zo veel meer. Het bruist, er gebeurt zo veel zoals: modestad, carnaval, dweilorkestendag en ‘De slag om Grolle”. Het beeldmerk is voorzien van een modern lettertype en grafisch uitdagend en in het logo is veel informatie verwerkt zoals: ‘Groenlo Vestingstad’. ‘In het hart van de Achterhoek’ en er staan drie Bastions in het logo.

Het doel is dat dit nieuwe beeldmerk de in 2019 bepaalde profilering van ‘Groenlo Vestingstad, in het hart van de Achterhoek’ uitdraagt en op zoveel mogelijk plekken zichtbaar wordt. Met de lancering werd woensdagmiddag de eerste stap gezet van het uitrollen van het nieuwe beeldmerk voor Groenlo Vestingstad.

Wethouder Bart Porskamp snijd de taart aan Het nieuwe beeldmerk De vaandel wordt geplaatst bij het Stadsmuseum Wethouder plaatst de vlag bij de stadsboerderij

Lees ook ....