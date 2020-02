Mirte Krabbenborg wint de voorleeswedstrijd in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Mirte Krabbenborg van basisschool St. Jozef uit Zieuwent heeft zaterdag 8 februari de voorleeswedstrijd gewonnen in Lichtenvoorde. Deze wedstrijd vond plaats in de Bibliotheek te Lichtenvoorde. Het betrof hier een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. De winnaar zal binnenkort Lichtenvoorde vertegenwoordigen in de halve Gelderse finale. En wellicht wordt zij wel De Nationale Voorleeskampioen 2020.

De acht kandidaten werden, aangemoedigd door hun supporters, om de beurt door presentator Annita Oonk, educatiemedewerker van de Bibliotheek Lichtenvoorde, naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Nadat alle acht kandidaten het spannende moment van hun voorleesbeurt hadden gehad, trok de jury zich terug. De aanwezige kinderen konden ondertussen een boekenquiz maken.

De jury, bestaande uit juryvoorzitter, wethouder Jos Hoenderboom, logopediste Joyce Vrijdag en winnares van vorig jaar, Maartje Reinerink, lette op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. De jury moest lang overleggen om tot een winnaar te komen. Gelukkig kwam na een kwartier de verlossende uitslag, Mirte Krabbenborg mag zich voorleeskampioen van Lichtenvoorde noemen.

Mirte las een fragment voor uit het boek “De Grijpgrip” van Paul van Loon. De jury vond dat ze met veel inlevingsvermogen haar fragment voorlas en de accenten op de juiste plekken wist te leggen. Het verhaal werd zo leuk voorgelezen dat iedereen muisstil zat te luisteren waaraan we de Grijpgrip zouden kunnen herkennen, want stel je voor… Je weet nooit waar hij op kan duiken…

Mirte zal één van de deelnemers zijn aan de halve Gelderse finale die op 14 maart 2020 gehouden zal worden in de Bibliotheek in Winterswijk.