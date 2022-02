Grol JO15-1 kampioen van Divisie 6 en promotie naar Divisie 5

GROENLO – Nadat JO17-1 zijn promotie had behaald, was het de beurt aan Grol JO15-1. Ook zij speelden zaterdag 26 februari thuis tegen Oranje Nassau. Inzet was de titel in divisie 6 als ook de promotie van divisie 6 naar divisie 5. Bij winst was Grol zeker van promotie en de titel.

Grol JO15-1 speelde een gedegen en makkelijke wedstrijd. Gelijk vanaf de eerste minuut creëerde men diverse kansen. Pas na een kwartier spelen was er echter een hele grote kans: in een overtal situatie bereikte een strakke voorzet echter niet een medespeler. Even later werd een kopbal van Grol van de lijn gehaald. Het was dan ook meer dan verdiend toen in de 22e minuut de 1 – 0 viel: een schuiver onder de keeper door. En vlak voor rust kwam men op een comfortabele voorsprong van 2 – 0, toen een vrije trap tot doelpunt werd verlengd.

Na rust kwam Grol eigenlijk geen enkel moment in gevaar. Soeverein bouwde men de voorsprong nog verder uit. In de 53e min maakt Grol de 3 – 0 en in de 60e minuut wordt het ook nog 4 – 0: een vrije trap wordt uit de lucht prachtig in 1x op doel geschoten. De doelpunten van Grol werden gemaakt door Klaas Alten (3x en dus een hattrick) en Teun Geelink. Na 70 minuten blies de scheidsrechter af en was de vreugde bij de spelers en de staf van JO15-1 groot. Ook zij behaalden een prachtige en unieke prestatie: voor het eerst promotie naar de landelijke Divisie 5 en het kampioenschap in Divisie 6.

Op zaterdag 12 maart starten de voorjaarscompetities weer. Grol JO15-1 proficiat en heel veel succes in de komende seizoenshelft!!!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....