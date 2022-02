Grol JO17-1 behaalt promotie naar Divisie 6 en officieus kampioen Divisie 7

GROENLO –

Grol JO17-1 speelde op zaterdag 26 februari thuis tegen Oranje Nassau JO17-1. Inzet was promotie van divisie 7 naar divisie 6 en ook de titel in divisie 7. Bij winst was Grol zeker van promotie, omdat de beste nummers 2 ook promoveren. De kampioenstitel werd officieus ook behaald, maar maandag 28 februari spelen de nummers 2 en 3 van de ranglijst, VVOG en NEO, nog tegen elkaar. Alleen als één van hen met 15 doelpunten verschil of meer wint dan is Grol geen kampioen. Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Grol was zaterdag tegen ON de betere ploeg en was het meeste in balbezit, maar kon dit echter niet omzetten in veel kansen. Pas na een kwartier kreeg Grol de eerste doelmogelijkheid. De keeper van ON werd voorbij gespeeld, maar de bal werd vervolgens naast het doel geplaatst. Pas weer een kwartier later had Grol de volgende kans om op voorsprong te komen, maar een vrije schietkans belandde bij de kleine ON keeper in de handen. Vlak voor rust ging een schot van Grol over het doel. ON had nog geen enkele kans gehad en met de ruststand van 0 – 0 had Grol zich duidelijk te kort gedaan.

Na rust ontpopte zich een spannende wedstrijd. Al in de eerste minuut na rust komt men op achterstand: een vrije trap van ON wordt voorgegeven en de spits, op randje buitenspel, kon vrij intikken: 0 – 1. Grol toonde echter veerkracht en ging weer aanvallen. Dit resulteerde in de 50e minuut in de gelijkmaker door Thijmen Geurink en vijf minuten later in een 2 – 1 voorsprong door Bart Wopereis. Thijmen schoot de bal strak lag langs de keeper nadat hij een verdediger had omspeeld. Bart rondde fraai af, door een bal die vanaf de achterlijn werd teruggelegd hard in de kruising te schieten. De vreugde was groot! Vijf minuten voor tijd leek Grol de winst helemaal veilig te stellen, maar bij een cornerbal die in het doel verdween, wordt door de scheidsrechter buitenspel geconstateerd. In de 80e minuut, waarbij ON na een rode kaart (2x geel) nog maar met 10 man in het veld staat, schiet Grol nog keihard op de kruising. Ook een schot van 11 meter gaat over.

Na 6 spannende minuten extra tijd, fluit de scheidsrechter dan eindelijk af. De ontlading is groot. Voor het eerst promoveert Grol JO17-1 naar de landelijke Divisie 6. Een prachtige en unieke prestatie. En als er maandag geen gekke dingen gebeuren, dan heeft men ook officieel de kampioenstitel van Divisie 7 in de wacht gesleept. Op zaterdag 12 maart starten de voorjaarscompetities weer. Grol JO17-1 proficiat en heel veel succes in de komende seizoenshelft!!!

