Grol lijdt een bijzonder pijnlijke nederlaag

GROENLO – Waar Grol in de eerste seizoenshelft van 2024-2025 nog met 2-6 overtuigend won van Union in Malden, moest het team afgelopen zondag op sportpark Den Elshof een pijnlijke 1-2 nederlaag incasseren tegen diezelfde ploeg, op dat moment hekkensluiter in de tweede klasse F van de KNVB. De teleurstelling was groot, niet alleen bij de in groten getale opgekomen supporters, maar ook binnen de spelersgroep en de technische staf, onder leiding van hoofdtrainer Arjen Nijman, assistent Jos Heutinck en de overige stafleden. De verwachtingen vooraf waren hooggespannen, maar het eindresultaat viel ronduit tegen.

Grol mist zes basisspelers

Het mag in het voetbal nooit als excuus worden aangevoerd, maar het is niet te negeren dat Grol op dit moment kampt met een groot aantal blessures. Hierdoor moesten meerdere vaste krachten worden gemist. Onder de geblesseerden bevonden zich onder anderen Tycho Riteco, Siebe Lantink, Titus Hoffman, Jordi Geelink, Mick Wissink en Mike Kempers. Vooral het gemis van Tycho Riteco laat zich voelen: ondanks de inzet van zijn broers Kaj en Kjell, mist Grol snelheid en stootkracht in de voorhoede. Een gemis dat vooral spits en aanvoerder Luc Berentsen parten speelt.

In de wedstrijd tegen Union ontbrak de ondersteuning voor Berentsen, waardoor ook het vertrouwen zichtbaar afnam. Hij kreeg enkele grote kansen, waaronder direct na rust en in de 77e minuut, maar wist deze niet te verzilveren. In laatstgenoemde situatie bood hij Union-doelman Bas Burgers de kans een ogenschijnlijk zekere treffer te voorkomen.

Gebroken sleutelbeen voor aanvoerder Union

Grol begon nog sterk aan de wedstrijd, maar keek na 25 minuten tegen een 0-1 achterstand aan na een treffer van Mick Beusenberg. Tien minuten later verdubbelde David Asenov de voorsprong.

Daarna kwam het duel tijdelijk stil te liggen vanwege een botsing tussen Grol-aanvoerder Luc Berentsen en Union-aanvoerder David Smit. Laatstgenoemde kon niet verder spelen en werd met een gebroken sleutelbeen overgebracht naar het SKB in Winterswijk.

Vlak voor rust deed Grol wat terug: verdediger Thiemo Wessels verlengde een voorzet van Mark Hietland en bracht de stand op 1-2.

Geen goals meer na rust

In de tweede helft kregen beide ploegen nog kansen, maar gescoord werd er niet meer. Luc Berentsen kreeg opnieuw twee mogelijkheden, maar ook die bleven onbenut. Zo bleef de 1-2 ruststand ook de eindstand van een wedstrijd om snel te vergeten. De blik kan nu op de volgende wedstrijd, op zondag 30 maart opnieuw thuis, tegen VIOD Doetinchem. In de heenwedstrijd won Grol met 1-3.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

25e minuut 0-1 Mick Beusenberg

35e minuut 0-2 David Asenov

44e minuut 1-2 Thiemo Wessels

Arbitraal trio:

Scheidsrechter: David Vriesenga uit Bilthoven;

Assistent-scheidsrechters: Bart Huijskes van Grol en Bas Burgerss van Union.

Gele en Rode kaarten:

Geel: Jose Carlos Gonzalez Castellanos van Grol en Mick Beusenberg van Union.

Opstelling Grol:

Doel: Nick Oude Luttikhuis;

Achter: Davy Schutten (Jakob Corts), Thiemo Wessels, Kaj Riteco en Kjell Riteco;

Midden: Mark Hietland, Tiem Rots (Thijmen Geurink) en Jose Carlos Gonzalez Castellanos;

Voor: Yaluca Meusert (Sem Brummelaar), Luc Berentsen en Pepijn Analbers (Tyn Brockötter).

Vervolg programma Grol 1

Zondag 30 maart 14.30 uur Grol – VIOD Doetinchem

Zondag 6 april 14.00 uur Quick 1888 – Grol

Zondag 13 april 14.30 uur Grol – VVG ‘25

Donderdag 17 april 20.15 uur Grol – Vorden (vriendschappelijk)

Weekend 20 en 21 april PASEN met Inhaal- c.q. Bekerprogramma

Uitslagen Tweede Klasse F

Grol – Union 1-2

Westervoort – RKZVC 5-0

WSV – Jonge Kracht 1-1

Quick 1888 – Voorwaarts 2-2

VIOD – Varsseveld 3-0

AZC – Trekvogels 3-1

VVG 25 – SDOUC 3-1

Stand Tweede Klasse F

1. SDOUC 19 – 39

2. Westervoort 19 – 36

3. AZC 19 – 32

4. Jonge Kracht 19 – 31

5. VIOD 19 – 31

6. Varsseveld 19 – 27

7. Grol 19 – 26

8. VVG ’25 19 – 25

9. Trekvogels 19 – 24

10. WSV 19 – 24

11. Quick 1888 19 – 24

12. Union 19 – 16

13. Voorwaarts 19 – 16

14. RKZVC 19 – 16

